Někteří pediatři a logopedové doporučují dětem s podezřením na poruchy autistického spektra návštěvy v soukromém Centru terapie autismu, i když ještě dítě diagnózu autismu nemá. Intenzivní terapie vyjdou v tomto centru zhruba na 10 tisíc korun měsíčně. "Když k nám přijdou rodiče s dětmi, kterým jsou čtyři nebo pět let, mají už horší prognózu, než když přijdou včas a zachytíme je do dvou let věku," říká v rozhovoru pro HN zakladatelka a ředitelka Centra terapie autismu Romana Straussová.



Dětí s různými vývojovými poruchami přibývá. V posledních letech podstupují v osmnácti měsících u pediatrů plošný screening, který má ukázat možné podezření na autismus. Dá se v takto útlém věku opravdu říci, že jde o autismus, a ne třeba jen o zpožděný vývoj?

Za diagnostickou doménu se v takto útlém věku považuje sdílená pozornost a sociální komunikace. Všichni rodiče chtějí, aby dítě mluvilo. Pokud nemluví, přivádí ho na logopedii. Nechápou ale, že řeč je až na vrcholu komunikace. Pokud přichází řeč dříve, než jsou hotové preverbální dovednosti a než je dítě připraveno mluvit, je to problém.