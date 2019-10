Do účtenkové loterie k elektronické evidenci tržeb se za dobu jejího fungování od předloňského října zapojilo 978 860 lidí, kteří zaregistrovali zhruba 380 milionů účtenek. Na dotaz ČTK to v pondělí sdělilo ministerstvo financí. Ročně ministerstvo vyplácí výhry za 64,8 milionu korun. Další slosování, a to účtenek vydaných v září, se uskuteční v úterý 15. října. Průměrně se každý měsíc zúčastnilo slosování zhruba 380 tisíc hráčů s 16 miliony zaregistrovaných účtenek, vyplývá z údajů ministerstva.

Do zatím posledního třiadvacátého slosování v polovině září se zapojilo podle statistik ministerstva 346 599 aktivních hráčů. Ti zaregistrovali 16,2 milionu účtenek, z nichž do slosování bylo zařazeno 14,2 milionu.

"Účtenkovku považujeme vzhledem k počtu hráčů i registrovaných účtenek za úspěšný projekt. Za úspěch považujeme také minimální pokles počtu hráčů, který je v čase nevyhnutelný u každé loterie či obdobné hry. Neoddiskutovatelný je přínos pro motivaci hráčů přebírat účtenky, což je standardem v ostatních vyspělých zemích. To se podle průměrného počtu zaregistrovaných účtenek okolo 16 milionů měsíčně daří," uvedl Tomáš Weiss z tiskového oddělení ministerstva financí.

Nejvíce hráčů se za dva roky fungování projektu zaregistrovalo do slosování v listopadu 2017, a to 478 tisíc. Následně až do loňského září počet hráčů klesal, od té doby do současnosti se ustálil mezi 341 až 352 tisíci hráčů měsíčně. Nejvíce zaregistrovaných účtenek MF zaznamenalo loni v březnu, přes 18 milionů.

Náklady na účtenkovou loterii k elektronické evidenci tržeb bez započtení výher by letos měly činit podle údajů MF asi 18 milionů korun.

Slosování loterie se koná každý patnáctý kalendářní den v měsíci. První výhra je milion korun, druhá automobil za zhruba 400 tisíc korun, třetí 300 tisíc korun, čtvrtá 200 tisíc korun a pátá 100 tisíc korun. Dále mohou lidé získat 20 výher po 20 tisících korun, tisíc výher po tisícikoruně a 20 tisíc výher po stokoruně.

Ministerstvo loterií sleduje větší motivaci zákazníků k přebírání účtenek vydaných v EET. Zájemci mohou registrovat účtenky prostřednictvím formuláře na www.uctenkovka.cz nebo pomocí mobilní aplikace Účtenkovka. Politická opozice je k loterii skeptická. "My pokládáme účtenkovou loterii za velmi nákladnou obludnost. Zhruba 80 milionů měsíčně se bude vynakládat ze státního rozpočtu na ceny pro ty, kteří budou udávat své hospodské, udávat své prodavače," uvedl při představení soutěže tehdejší předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.