Chvaletická hnědouhelná elektrárna loni výrazně zvýšila emise rakovinotvorných látek, skleníkových plynů a jedovaté rtuti. Podle ekologické organizace Arnika tak elektrárna loni zaznamenala nejvyšší nárůst škodlivin ze sledovaných firem. Vyplývá to ze žebříčků za rok 2018, které čerpají z dat Integrovaného registru znečišťování (IRZ) a které v úterý Arnika prezentovala na tiskové konferenci. Co do množství vypouštěných jedovatých látek je popáté největším znečišťovatelem neratovická chemička Spolana, snížila ale emise rakovinotvorných látek a jedů snižujících plodnost. Vyjádření firem ČTK zjišťuje.

Elektrárna Chvaletice podle Arniky meziročně radikálně zvýšila emise rakovinotvorného arzénu, toxické rtuti i skleníkových plynů. Vypustila o milion tun více oxidu uhličitého a téměř o tunu více arzénu, což je skoro dvojnásobek předchozího množství.

Spolana Neratovice loni vypustila skoro o tři tuny méně látek poškozujících plodnost a o více než dvě tuny méně rakovinotvorného vinylchloridu. Přes klesající trend ale stále vypouští nejvíc rakovinotvorných či potenciálně rakovinotvorných látek i mutagenních látek.

"Výroba plastů a hnojiv podléhá přísné kontrole a splňuje veškeré normy a emisní limity. Do modernizace závodu a ochrany životního prostředí každoročně investujeme desítky milionů korun a objem emitovaných látek se nám daří průběžně snižovat. Postavení v žebříčku odráží fakt, že jsme v tuzemsku jediným výrobcem kaprolaktamu," napsal tiskový mluvčí skupiny Unipetrol Pavel Kaidl. Spolana je součástí Unipetrolu. Upozornil také, že předloni společnost ukončila výrobu chlóru pomocí amalgámové elektrolýzy.

Letos Spolana zprovozní nový plynový energetický blok, kterým bude nahrazen stávající hnědouhelný.

Tím podle Kaidla klesnou emise oxidu siřičitého o 99 procent, prachu a oxidů dusíku o 90 procent a oxidu uhelnatého o 60 procent.

Elektrárny energetické společnosti ČEZ - Počerady, Prunéřov a Tušimice - stejně jako loni vypustily do ovzduší nejvíce skleníkových plynů. Počerady a Prunéřov jsou také první ohledně vypouštěné rtuti do ovzduší, vody a půdy, třetí je teplárna Energetika Třinec. Emise toxické rtuti se podle Arniky celkově velmi zvýšily.

Situace napříč ČR se zhoršila, uvedla dále Arnika. Průmyslové zdroje celkově vypustily více látek rakovinotvorných, reprotoxických, mutagenních a narušujících fungování hormonální soustavy. Například Siemens Mohelnice a Aco Industries Tábor vypustily více styrenu, Unipetrol RPA Litvínov a DEZA Valašské Meziříčí zase zvýšily emise benzenu.

Arnika sestavuje žebříčky 15 let, vychází z veřejně dostupných údajů v IRZ, který vede ministerstvo životního prostředí. Provozy ze zákona hlásí úniky a přenosy nebezpečných látek samy. Loni data poskytlo 1330 provozů, o dva méně než předloni.

Provozy vypouštějící nejvíce rakovinotvorných, pravděpodobně či potenciálně rakovinotvorných látek v roce 2018:

Pořadí Organizace/firma Provozovna Lokalita Kraj Množství látek v kg Trend 1 SPOLANA a.s. Spolana Neratovice Neratovice Středočeský 34 060 pokles 2 PETER - GFK spol. s r.o. PETER - GFK spol. s r.o., provozovna Kocbeře Kocbeře Královéhradecký 8691 pokles 3 PETER - GFK spol. s r.o. PETER - GFK spol. s r.o., provozovna Trhový Štěpánov Trhový Štěpánov Středočeský 8466 stagnace

Provozy vypouštějící nejvíce rakovinotvorných látek do ovzduší, vody a půdy v roce 2018:

Pořadí Organizace/firma Provozovna Lokalita Kraj Množství látek v kg Trend 1 SPOLANA a.s. Spolana Neratovice Neratovice Středočeský 33 874 pokles 2 KRONOSPAN CR, spol. s r.o. KRONOSPAN CR Jihlava Vysočina 7285 pokles 3 KRONOSPAN OSB, spol. s r.o. KRONOSPAN OSB Jihlava Vysočina 6981 nárůst 9 Sev.en EC, a.s. Elektrárna Chvaletice Chvaletice Pardubický 1941,62 nárůst

Provozy vypouštějící nejvíce mutagenních látek do ovzduší, vody a půdy v roce 2018:

Pořadí Organizace/firma Provozovna Lokalita Kraj Množství látek v kg Trend 1 SPOLANA a.s. Spolana Neratovice Neratovice Středočeský 34 071 pokles 2 KRONOSPAN CR, spol. s r.o. KRONOSPAN CR Jihlava Vysočina 7285 pokles 3 KRONOSPAN OSB, spol. s r.o. KRONOSPAN OSB Jihlava Vysočina 6981 nárůst

Provozy vypouštějící nejvíce skleníkových plynů (oxidu uhličitého, oxidu dusného, metanu) v roce 2018:

Pořadí Organizace/firma Provozovna Lokalita Kraj Množství látek v tunách Trend 1 Elektrárna Počerady, a.s. Elektrárna Počerady Volevčice Ústecký 5,517 138 pokles 2 ČEZ, a. s. Elektrárny Prunéřov Kadaň Ústecký 4,538 391 pokles 3 ČEZ, a. s. Elektrárny Tušimice Kadaň Ústecký 4,418 173 nárůst 4 Sev.en EC, a.s. Elektrárna Chvaletice Chvaletice Pardubický 4,360 765 nárůst

Provozy vypouštějící v emisích nejvíce rtuti a jejích sloučenin do ovzduší, vody a půdy v roce 2018:

Pořadí Organizace/firma Provozovna Lokalita Kraj Množství látek v kg Trend 1 Elektrárna Počerady, a.s. Elektrárna Počerady Volevčice Ústecký 229,30 nárůst 2 ČEZ, a. s. Elektrárny Prunéřov Kadaň Ústecký 224,25 nárůst 3 ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Provozy Teplárny a Tepelná energetika Třinec Moravskoslezský 205,35 nárůst 4 Sev.en EC, a.s. Elektrárna Chvaletice Chvaletice Pardubický 145,05 nárůst