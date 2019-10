Bratři Armin a Aräsh Nahviovi z Nizozemska si odpykají 5,5 roku a pět let vězení za loňské brutální napadení číšníka v centru Prahy. Pražský vrchní soud v úterý potvrdil, že muži spáchali těžké ublížení na zdraví, nikoliv pokus o vraždu, jak skutek kvalifikovala státní zástupkyně. Arminovi snížil odvolací senát trest o půl roku, Aräshovi výši původního trestu potvrdil. Součástí verdiktu je i desetileté vyhoštění obou bratrů z ČR.

"I když šlo nepochybně ze strany obou obžalovaných o brutální útok, nedosáhl ještě takové úrovně, aby naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu vraždy," konstatoval předseda odvolacího senátu Martin Zelenka. Vedle těžkého ublížení na zdraví se bratři podle rozsudku dopustili také výtržnictví.

O pokus o vraždu by šlo podle soudce tehdy, pokud by bratři pokračovali v kopání do číšníkovy hlavy i poté, co už bezvládně ležel, a snažili by se ho tak dobít. Ani motiv útoku - tedy pomsta restauračnímu personálu - podle Zelenky nesvědčí o tom, že by Nahviovi chtěli číšníka usmrtit.

Devětadvacetiletý Armin a o tři roky starší Aräsh přicestovali v dubnu 2018 do české metropole s dalšími přáteli na rozlučku se svobodou. Na zahrádce restaurace u obchodního centra Quadrio se skupina dostala do sporu s obsluhou, protože si do podniku přinesla vlastní alkohol a odmítala odejít. Z následné bitky vyšel nejhůře číšník, který přispěchal na pomoc manažerovi restaurace. Po útoku zůstal ležet v bezvědomí s komplikovanými zlomeninami lebky a s krvácením do mozku. Musel se podrobit několika operacím a zažádal si o invalidní důchod.

Nahviovi, které obžaloba označila za hlavní agresory, tvrdili, že si na událost příliš nepamatují. Hájili se tím, že se do fyzického konfliktu zapojili proto, aby bránili své kamarády, a že bitku rozpoutal manažer podniku.

"Neměl jsem v úmyslu zabít nebo vážně zranit nikoho, kdo byl zapojen do té rvačky, kterou jsem nezačal. Svých skutků upřímně lituji a už to nikdy neudělám," řekl v úterý u soudu anglicky Aräsh Nahvi, který se zároveň omluvil jak zraněnému muži, tak všem obyvatelům České republiky.

Z místa činu cizinci utekli a večer téhož dne odjeli do Berlína. Do Prahy se následně vrátili, protože odtud měli koupené letenky domů. Na pražském letišti je zadržela policie. Dva z turistů následně propustila, dalším třem soud uložil trestními příkazy osmiměsíční podmínky a pětileté vyhoštění z Česka. Bratři Nahviovi putovali do pankrácké vazební věznice, kde zůstali až do pravomocného rozsudku.

"Nikdy jsem neměl v úmyslu utéct. Ani bych neměl důvod - celý život žiji v Holandsku, kam moji rodiče přijeli jako uprchlíci. Pracuju tam a až tohle všechno skončí, chtěl bych v tom pokračovat, abych mohl vydělávat peníze a podpořit pana poškozeného," uvedl v závěrečné řeči Armin Nahvi, který připustil, že jeho chování nebylo adekvátní.

Podle rozsudku musí bratři společně uhradit zbitému číšníkovi přes 1,8 milionu korun a dalších 159 000 korun musí zaplatit zdravotní pojišťovně.

Armina Nahviho odsoudil senát také za předchozí napadení hosta v pražském klubu. Skutek vyhodnotil jako výtržnictví, nikoliv jako pokus o ublížení na zdraví, a proto muži o šest měsíců zmírnil původní trest.