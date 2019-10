Od začátku příštího roku zřídí česká armáda prapor bezpilotních prostředků. Postupně zahrne různé velikosti dronů, a to včetně dronů bojových, s jejichž pořízením armáda v příštích letech počítá. Nový prapor bude mít na starosti i analýzu získaných dat. Novinářům to v úterý řekli ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a náčelník generálního štábu Aleš Opata. Plán v úterý ocenil prezident Miloš Zeman.

Vznik jednotky je podle Metnara naplánován na začátek roku. Opata řekl, že prapor bude nabývat schopností postupně, a to v kategorii miniaturních bezpilotních prostředků až po větší stroje. Armáda již nyní drony ve výzbroji má, používá je hlavně k průzkumu na zahraničních misích v Afghánistánu nebo v Mali. Nový prapor schopnosti armády v této oblasti centralizuje do jedné jednotky.

"Hlavní výhodou toho praporu je, že koncentrujeme úsilí do jednoho místa, protože to je spousta informací, spousta dat, spousta snímků, abychom kromě toho měli i schopnost analýzy a dalších věcí," dodal náčelník generálního štábu.

O podrobnostech vzniku praporu nechtěl Opata zatím mluvit. "V současné době to není téma pro veřejnou debatu, protože jsme ve fázi přípravy jednotky, plánování a dalších věcí s tím souvisejících," řekl.

Do budoucna chtějí mít vojáci k dispozici i bojové drony. Počítá s tím koncepce výstavby armády. "V současné době jsme v přípravě tohoto projektu, který by měl být odstartován na přelomu let 2022 a 2023," uvedl.

O potřebě pořízení dronů dlouhodobě mluví Zeman. V úterý to zopakoval na setkání velení armády s vrcholnými politiky u příležitosti oslav 100 let existence generálního štábu. Praxe ve světě podle něj prokázala užitečnost bezpilotních prostředků. "Jsem proto rád a oceňuji to, že bude zřízen prapor dronů," řekl. Za zastánce dronů se označil i předseda Senátu Jaroslav Kubera. "A to z toho důvodu, že chrání lidskou sílu," řekl novinářům.

Armáda má nyní ve výzbroji několik menších dronů, například Raven RQ-11B, který váží necelé dva kilogramy. K dispozici má i americké ScanEagle, jejich váha je do 22 kilogramů. Čeští vojáci stroje ScanEagle používají hlavně v Afghánistánu k průzkumu.

Podle dřívějších informací by si chtěla armáda pořídit víceúčelové drony, které budou vážit až 600 kilogramů. Budou vybavené průzkumnými přístroji či systémy pro elektronický boj. Vojáci budou mít možnost na ně instalovat i zbraně.