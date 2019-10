Soukromý investor by si na něm vylámal zuby, státu jej ale lze doporučit. To jinými slovy říká studie proveditelnosti kanálu Dunaj-Odra-Labe, na základě níž se vláda v nejbližších týdnech rozhodne, zda rozporuplný vodní koridor podpoří. Z finančního hlediska hodnotí studie projekt za 585 miliard korun jako ztrátový, ale z ekonomického jako výhodný.

"Do ekonomického hlediska se započítávají i celospolečenské efekty, které soukromé investory nezajímají, ale pro stát jsou důležité. Patří mezi ně například snižování emisí CO 2 , zátěže silnic a dopravní nehodovost. Z tohoto pohledu vychází vodní koridor příznivě a stát by jej měl realizovat," vysvětluje v obsáhlém rozhovoru pro HN Martin Pavel ze společnosti Sweco Hydroprojekt.

Na říjnovém semináři Akademie věd ČR řekl, že nikdo nerozumí studii vodního koridoru tak dobře jako on a za tím si stojí. "Někteří kritici nás obviňují z manipulace a lhaní. Nikdy nám ale nikdo neřekl, v jakých konkrétních číslech lžeme," brání studii její hlavní autor a koordinátor celkem šedesáti expertů a šesti firem, které na ní pracovaly. Přinejmenším dunajsko-oderská část koridoru má šanci na úspěch. Studie ji hodnotí nejlépe a podpořilo ji i ministerstvo dopravy.

Začátkem října jste na semináři Akademie věd ČR uvedl, že jste člověk, který studii kanálu Dunaj-Odra-Labe zná nejlépe. Byla to nadsázka, nebo si za tím stojíte?

Myslím si, že je to pravda. Studií jsem strávil dva a půl roku života a až na jednu jedinou výjimku, kdy jsem byl na dovolené, jsem byl u všech jednání. Žádný jiný člen týmů u tolika jednání nebyl. Vím tedy, jak studie vznikala, a znám všechny její části.