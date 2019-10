Elektronické náramky hlídaly od jejich zavedení loni v září 304 lidí. Z nich 250 dostalo od soudu rovnou trest domácího vězení, u dalších sedmačtyřiceti náramky nahradily vazbu, sedm jich naopak bylo podmíněně propuštěno s tím, že musí nosit náramek.

Podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové je to ale nízký počet. "Soudci jsou velmi konzervativní a než se naučí zacházet s novým instrumentem, trvá to. Doufám, že je přesvědčíme, že to funguje dobře, a budou tyto tresty ukládat častěji," uvedla Benešová.

Ministerstvo proto k elektronickému monitoringu pořádá semináře pro soudce i státní zástupce.