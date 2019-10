CITIC Dicastal, výrobce hliníkových automobilových součástek, plánuje s firmou Žďas výstavbu nového závodu za osm miliard korun. Na investici upozornil prezident Miloš Zeman v dopise čínskému prezidentu Si Ťin-pchingovi. Projekt vytvoří 500 pracovních míst, řekl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Investici potvrdil na twitteru i místopředseda představenstva CITIC Europe Holdings Jaroslav Tvrdík. CITIC podle něj počítá i s rozvojem svých aktivit v Česku včetně fotbalové pražské Slavie. CITIC Dicastal je dceřinou společností čínské firmy CITIC Group, která je zároveň stoprocentním vlastníkem Žďasu.

CITIC Dicastal je podle Ovčáčka největším světovým výrobcem hliníkových automobilových součástek. "Jedná se o projekt závodu na zelené louce v prostorech a ve spolupráci se Žďas Žďár," uvedl mluvčí prezidenta.

Kancléř Vratislav Mynář uvedl, že jde o investici zhruba 300 milionů eur (7,7 miliardy korun), která byla dojednána na základě dohody Zemana se Si Ťin-pchingem při letošní návštěvě Číny, kdy český prezident zároveň jednal s vedením CITIC.

CITIC Dicastal má podle Mynáře svou továrnu v Maroku. "Uvažovala o jejím rozšíření. Poté, co předseda CITIC (Čchang Čen-ming) tuto investici slíbil panu prezidentu, tak se bude stavět v areálu Žďasu," řekl kancléř.

Závod by měl být podle něj postaven přímo ve Žďáru nad Sázavou. O investici chtějí v blízké době jednat zástupci firmy s krajem. "Vše podepsáno a stvrzeno by mělo být na česko-čínském investičním fóru," dodal Mynář. Mělo by se konat do konce roku.

Citic Europe Holdings a Citic Dicastal budou investovat v CR skoro 8 miliard Kc do vybudovani zavodu automotiv v prostorech a ve spolupraci se Zdas Zdar. Projekt vyrobniho zavodu vytvori cca 500 pracovnich mist. Citic pocita i s rozvojem svych aktiv v CR vcetne SK Slavia Praha. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) October 17, 2019

Prezident Zeman ve středu v dopise požádal čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, aby pokračovaly projekty česko-čínské spolupráce. Zmínil například rozvoj přímých leteckých spojení mezi zeměmi nebo obnovení plnohodnotné kulturní spolupráce. Hrad informaci zveřejnil na webu. Zeman v dopise uvedl, že nemá pochopení pro konání pražských komunálních politiků a že česká vláda plně respektuje politiku jedné Číny.

Rada hlavního města Prahy minulé pondělí rozhodla o vypovězení sesterské smlouvy s Pekingem kvůli neochotě čínské strany jednat s pražským vedením o vyškrtnutí klauzule o uznání jedné Číny.

O několik dní později smlouvu s okamžitou platností vypověděl pekingský magistrát. Smlouvu s Pekingem schválila Praha pod vedením primátorky Adriany Krnáčové (ANO) v únoru 2016. Proti znění smlouvy byla tehdejší opozice.

Související 10. 10. Peking vypověděl partnerství s Prahou. Její vedení se podle něj vměšovalo do záležitostí Číny 10. 10. Peking s okamžitou platností vypověděl sesterské partnerství s Prahou. Pozastaví s ní veškeré oficiální styky. Ve vyjádření, které poskytlo...

Na tom, že Česko uznává čínskou suverenitu a respektuje politiku jedné Číny, se minulý týden shodli také čeští nejvyšší ústavní činitelé na schůzce na Pražském hradě. "Prezident republiky proto požádal prezidenta Čínské lidové republiky, aby pokračovaly pragmatické projekty česko-čínské spolupráce. Jmenoval například podporu a rozvoj přímých leteckých spojení mezi oběma zeměmi, obnovení plnohodnotné kulturní spolupráce a prohloubení oboustranně výhodné ekonomické a investiční spolupráce. V této souvislosti prezident republiky zmínil plánované pořádání tradičního China Investment Forum na začátku prosince letošního roku," napsal Hrad.

Spory mezi městy mimo jiné vyústily v odložení či zrušení vystoupení několika českých souborů v Číně. Důvodem zřejmě byla právě dřívější vyjádření pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) o tom, že pražská rada chce ze smlouvy odstranit bod o uznání jedné Číny. Mluvčí čínské ambasády v polovině září uvedl, že prvotní příčina sporu je na české straně.

Český prezident se dopisem obrátil také na předsedu představenstva společnosti CITIC Group. Vyzval k dalšímu rozvoji aktiv a aktivit společnosti v ČR, včetně pokračování podpory pro fotbalovou pražskou Slavii. Zeman před týdnem uvedl, že Čína v odvetě za vypovězení smlouvy mezi metropolemi hodlá mimo jiné zastavit financování vršovického klubu, který je čtyři roky v rukou čínských firem. Majoritním vlastníkem je společnost Sinobo, CITIC Group menšinovým. Slavia informaci nepotvrdila.