Věřitelský výbor zkrachovalé společnosti H-System se rozhodl, že domy v Horoměřicích u Prahy nabídne ke koupi současným uživatelům. Společně se správci konkurzu se výbor také shodl, že nemovitosti nenechá vyklidit, jak o tom rozhodl Nejvyšší soud. Informoval o tom ve čtvrtek deník Právo s odvoláním na předsedu výboru Petra Pavla.

Cena, za jakou výbor domy nabídne, zatím není podle Pavla známá, uvedl však, že v ní budou zohledněny investice stávajících uživatelů. "Ty byty jsou v konkurzní podstatě, tudíž se budou prodávat. Doteď ale neznáme cenu. Tu určí znalec, kterého vybral již dříve ve výběrovém řízení správce konkurzní podstaty," upřesnil, jak bude cena stanovena. Znalec má na určení čas nejpozději do začátku prosince.

Jak upozorňuje Právo, hodnota bytů a dalších stavebních parcel byla podle posledního znaleckého posudku z roku 2010 240 milionů korun. Po odečtení ceny parcel a investic uživatelů tato částka klesla zhruba na 150 milionů.

Už začátkem října předseda bytového družstva Svatopluk Martin Junek řekl České televizi, že členové družstva uvažují o tom, že by si domy koupili za vysokou cenu potřetí. Družstvo chce na odkup domů získat úvěr. Protože je většina obyvatel již v důchodovém věku a bude tak těžké úvěr získat, požádalo družstvo premiéra Andreje Babiše, aby za něj ručil stát.

"Já jsem požádal pana premiéra, jestli by nemohl nějakým způsobem nám pomoci, abychom dostali úvěr takový, který by staříky, kteří tam bydlí, nepoložil," řekl tehdy Junek ČT.

"Budeme hledat bankovní ústav, který by nám poskytl úvěr, který by byl přijatelný věkovému průměru. Většina lidí, co tam žijí, jsou důchodci, takže hypotéky nedostanou," zopakoval nyní pro Právo Junek.

Společnost H-System vznikla v roce 1993. Krátce po svém založení uzavřela se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě domů v okolí Prahy. O čtyři roky později, na podzim 1997, zkrachovala. Dokončit stihla jen 34 rodinných domů. Majoritní akcionář společnosti Petr Smetka si za její vytunelování odseděl 12 let ve vězení.

Klienti H-Systemu v Horoměřicích a Velkých Přílepech po krachu firmy vstoupili do Stavebního bytového družstva Svatopluk a domy si postupně dostavěli svépomocí, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu. Lidé z Velkých Přílep se mezitím dohodli s konkurzním správcem Josefem Monsportem na odkupu nemovitostí. Cena záležela na rozestavěnosti domu.

"Byla jen základová deska a obvodové zdi. Zaplatili jsme zhruba půl milionu, dům dokončili a v březnu 2000 jsme se nastěhovali," řekl už dříve HN obyvatel Velkých Přílep Hanuš Drozd. Lidé, jejichž domy stihl H-System dostavět skoro celé, pak dopláceli až dva miliony.

Horoměřičtí se rozhodli s konkurzním správcem soudit. Soudy pro ně ale skončily neúspěchem. Nejprve padlo rozhodnutí, že domy patří do konkurzní podstaty. V červenci 2018 pak Nejvyšší soud rozhodl, že družstvo Svatopluk musí domy v Horoměřicích vyklidit. Začátkem letošního října pak Ústavní soud odmítl stížnosti Svatopluku, ale zároveň apeloval na Monsporta, aby k výkonu rozsudku přistoupil rozumně.