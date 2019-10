Marta McCabe (40) byla naposledy volit před patnácti lety, přestože má o dění v české vlasti zájem. Ze Severní Karolíny, kde dnes se svým americkým manželem a třemi dětmi žije, by musela k české volební místnosti cestovat tam a zpátky deset hodin autem, a to dokonce dvakrát před každými volbami – jednou aby se zaregistrovala do seznamu voličů a pak přímo k volbě.