Dlouhých šedesát hodin strávili aktivisté na vrcholu jednatřicet metrů vysokého rypadla hnědouhelného lomu Vršany u Mostu. Dolu se rozhodli slézt potom, co zjistili, že by je čekala ještě spousta mrazivých nocí a dnů do doby, než bude ministerstvo životního prostředí rozhodovat o výjimce na emisní limity uhelné elektrárny Chvaletice. Právě odmítnutí této výjimky bylo jedním z jejich hlavních požadavků.