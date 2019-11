Stávka kvůli platům učitelů se uskuteční příští týden ve středu 6. listopadu. O jejím termínu v pátek rozhodlo vedení školských odborů. ČTK to řekla místopředsedkyně odborů Markéta Seidlová. Odbory poslaly ředitelům a ředitelkám škol dopis, ve kterém je o stávce informují. Na pondělí přichystali odboráři briefing, na kterém chtějí novináře seznámit s detaily k podobě stávky.

Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík ČTK nejprve uvedl, že vedení školských odborů zatím jen rozeslalo do krajů dopis s tím, aby se zástupci odborů z regionů vyjádřili k možnosti stávky ve středu. Definitivní potvrzení termínu Dobšík chystal na pondělí. Vzhledem k podpoře stávky z regionů však Siedlová stávku potvrdila už nyní.

"Pokud nedojde k nějakému mimořádnému zvratu ve vyjednávání, jakože další vyjednávání už plánována nejsou, tak dojde k vyhlášení stávky v pondělí. Pan předseda Dobšík ji vyhlásí do médií a plánuje se na středu," řekla v pátek ČTK Hrdličková. Podotkla, že školy potřebují určitý čas, aby se na stávku připravily a instruovaly žáky.

V dopise, který odboráři poslali zaměstnancům škol, je termín stávky zřetelně stanoven na 6. listopadu. Poukazují na to, že jednání o navýšení platů pro pedagogické pracovníky v roce 2020 nenaplňují jejich oprávněný požadavek. "Vedení svazu na základě těchto skutečností rozhodlo o termínu vyhlášení stávky na středu 6. listopadu. V tento den by měly být školy a školská zařízení uzavřeny," stojí v dopise, který má ČTK k dispozici.

Odboráři nesouhlasí s navrhovaným růstem základů platů učitelů o osm procent, na němž se tento týden domluvili premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr školství Robert Plaga (za ANO). Odbory požadovaly navýšení tarifů o deset procent a stávkou chtějí vyjádřit nesouhlas s Plagovými kroky.

Školští odboráři za Olomoucký kraj slovy své předsedkyně stávku podporují a mají připravený informační servis pro školy. Hrdličková přitom ČTK řekla, že zatím nedokáže odhadnout podporu škol v kraji.

"Vzhledem k tomu, že ta stávka ještě nebyla ani vyhlášena, nemám relevantní informace. Na školách, které se zatím ozvaly, jsou samozřejmě nerozhodnutí učitelé, ale jsou tam také skupinky radikálních, kteří jsou rozhodnuti stávkovat ve škole i částečně, i za cenu toho, že jejich někteří kolegové zůstanou pracovat a oni budou stávkovat. Takže nemůžeme říci, že by to bylo plošné zavírání škol," uvedla Hrdličková.

Za hlavní důvod stávky označila postoj ministra školství. "Tentokrát to není o množství peněz. Jde o postoj pana ministra a způsob jeho jednání se sociálními partnery. Není možné postupovat tak, jak to vidíme, že na něčem se dohodne a druhý den je vše jinak. Jde o jeho postoj ke způsobu, jakým chce rozdělit nenárokové a nárokové složky do tarifů," dodala Hrdličková.

K průměru EU chybí českému učitelskému platu skoro 20 tisíc

Podle studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) platy českých učitelů zůstávají navzdory jejich růstu v posledních letech ve srovnání s ostatními zaměstnanci i jinými ekonomicky vyspělými zeměmi světa nízké. Nerostou o moc rychleji než příjmy jiných vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců a neumožňují ani výraznější odměňování kvalitnějších a zkušenějších pracovníků.

"Platy českých učitelů patří v rámci ekonomicky nejvyspělejších zemí světa dlouhodobě k nejnižším. Jde o přirozený důsledek toho, že Česko na své regionální školství vydává zhruba o třetinu menší podíl HDP, než je ve vyspělých zemích běžné," uvedli autoři studie.

Učitelé v ČR brali loni v průměru 35 089 korun hrubého měsíčně. Naposledy jim platy vzrostly letos od ledna. Deset procent navíc šlo do tarifů a pět procent na odměny a příplatky. "Pokud by měl být průměrný plat českých učitelů v poměru k platům vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v Česku v roce 2018 srovnatelný s průměrem zemí EU, musel by dosahovat úrovně zhruba 53 000 korun," stojí ve studii.