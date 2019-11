Pokud by se v říjnu konaly volby do Poslanecké sněmovny, zúčastnilo by se jich 60 procent lidí. S přehledem by v nich zvítězilo vládnoucí hnutí ANO se ziskem 33,5 procenta hlasů. S velkým odstupem by na druhém místě skončili piráti se 14 procenty a ještě o půl procenta méně předpověděl průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) ODS.

Jistotu místa ve sněmovně by měla v říjnu ještě ČSSD s 10 a KSČM s 8,5 procenty hlasů. SPD, KDU-ČSL a TOP 09 se ocitly na pětiprocentní hranici, kde nelze vzhledem k váhání voličů jednoznačně říct, zda by pro ně volby byly úspěšné. Starosty a nezávislé (STAN) přeskočilo nové hnutí Trikolóra, která se se ziskem tří procent blíží k hranici potřebné pro zvolení. Průzkum se uskutečnil od 4. do 20. října, tedy po ustavujícím sněmu hnutí Václava Klause mladšího.

Největší změnu zaznamenala Strana přímé demokracie Tomia Okamury, která se po zářijovém nárůstu podpory, propadla na úroveň z května letošního roku. Nárůst z minulého měsíce podle CVVM pravděpodobně způsobil výkyv měření. Kromě lehkého nárůstu podpory ANO a poklesu podpory STAN k žádným dalším statisticky významným změnám nedošlo.

Průzkumu se zúčastnilo 689 respondentů s volebním právem. Pokud by se volby konaly v říjnu, zúčastnilo by se jich podle vlastního vyjádření 60 procent občanů ČR. Reálná účast ve volbách v říjnu 2017 byla 60,8 procenta.

Volební model CVVM není předpovědí výsledků voleb, ale na základě získaných odpovědí o preferované straně, jistotě volby a ochotě jít k volbám informuje o rozložení voličské podpory v době průzkumu. Pracuje s pravděpodobností, zda respondent dorazí k volbám, a zohledňuje váhání voličů mezi více stranami.