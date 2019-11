Jen co na Univerzitě Karlově utichly dozvuky pokusu rektora Tomáše Zimy jmenovat za půl milionu korun ročně "hlavním partnerem" školy kontroverzní společnost Home Credit, spadla slovutná instituce do ještě horší kaše. Server Aktuálně.cz zjistil, že pracovníci Univerzity Karlovy dostávali z čínské ambasády peníze na pořádání konferencí a hrazení nákladů minimálně jednoho kurzu, ve kterém se na škole studenti učí o současné Číně. V tuto chvíli není jasné, proč si zaměstnanci univerzity tyto peníze Číňanům účtovali ani co s nimi dělali dál.