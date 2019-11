Z evropských zemí patřících do někdejšího východního bloku si nejmenší starosti o demokracii dělají Češi, naopak Slováci se o ni obávají nejvíce. Vyplývá to z průzkumu, který provedla agentura YouGov na objednávku nadace Open Society Foundations v sedmi státech.

Ze sondáže, jejíž výsledky agentura zveřejnila, vyplývá, že 47 procent respondentů v Česku si myslí, že demokracie je v jejich zemi ohrožená. Naproti tomu obavy o demokracii ve své vlasti dalo najevo 61 procent dotázaných Slováků.

Více než polovina obyvatel si podle průzkumu dělá kvůli demokracii vrásky i v ostatních zkoumaných zemích. V Polsku je to 51 procent, v Německu 52 procent a v Maďarsku a Rumunsku 58 procent.

"Zdá se, že některé ze svobod získaných v roce 1989 jsou dnes pod tlakem," konstatuje zpráva agentury YouGov vycházející z uvedené ankety. Výsledky průzkumu byly zveřejněné krátce před 30. výročím pádu Berlínské zdi 9. listopadu 1989.

Až 76 procent dotazovaných obyvatel Bulharska si myslí, že volby v jejich zemi nejsou svobodné. Naopak v Německu věří svobodnosti voleb 71 procent dotazovaných. V Česku vnímá volby jako svobodné na 67 procent respondentů.

Z výzkumu také vychází, že 63 procent dotazovaných obyvatel Maďarska si myslí, že pokud by na veřejnosti kritizovali svou vládu, mohlo by to mít negativní důsledky v jejich životě. Naopak v Česku má tento pocit jen 41 procent obyvatel, v sousedním Německu je to pak jen 34 procent.