Sněmovní volby by v říjnu vyhrálo hnutí ANO s 33,1 procenta hlasů před piráty a ODS. Komunisté a sociální demokracie zastavili propad. Mezi čtyřmi a pěti procenty by dostala TOP 09, STAN a Trikolóra. Vyplývá to z volebního modelu agentury STEM. Pro vstup do sněmovny potřebují strany získat pět procent, statistická chyba průzkumu je plus minus dva procentní body u menších stran a plus minus tři procentní body u větších.

"ANO dominuje politické scéně a jeho postavení je stabilní," uvedli autoři průzkumu. Říjnový výsledek hnutí premiéra Andreje Babiše je mírně lepší než 32,5 procenta v předchozím průzkumu STEM z června.

Piráti si proti červnu pohoršili z 15,6 procenta na říjnových 12,2 procenta, možný zisk občanských demokratů se snížil na 10,5 procenta z 13,1 procenta v červnu. Podle STEM je podpora pirátů kolísavá, ODS ve srovnání s červnem hypoteticky ztratila ve sněmovně pět míst.

"Levice naopak mírně posílila a zastavila tak svůj propad," uvedli autoři průzkumu. Komunisté na čtvrtém místě si proti červnu polepšili ze 7,8 na 8,4 procenta. Sociální demokraté by v říjnu získali 6,5 procenta, tedy o desetinu procentního bodu víc než v červnu.

SPD mírně ztratila na 7,5 procenta ze 7,9 procenta v červnu. Lidovci by dostali 5,6 procenta, v červnovém volebním modelu STEM to bylo o desetinu procentního bodu méně. Lehce nahoru šla také podpora TOP 09 z červnových 3,7 procenta na 4,4 procenta v říjnu a stejně i STAN z červnových 3,8 procenta na aktuálních 4,3 procenta. Trikolóra by v říjnu dostala 4,2 procenta. Zisk dalších stran by nepřesáhl dvě procenta.

Jaké by byly možnosti ve sněmovně podle modelu STEM?

