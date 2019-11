Plyn určený pro vytápění v domovních kotelnách nebude podléhat energetické dani. Sněmovna ve středu v dílčím hlasování zdanění plynu ze sporné vládní předlohy o zvýšení části daní na návrh rozpočtového výboru vyškrtla. Přijala i některé další poslanecké úpravy, například ohledně zdanění hazardu.

Finální hlasování o takzvaném daňovém balíčku poslance teprve čeká. Uskuteční se po 13:00 potom, co skončí skončí přestávka na jednání klubu TOP 09.

Zdanění loterií má být podle schváleného pozměňovacího návrhu Ondřeje Veselého (ČSSD) 35 procent místo nynějších 23 procent. Kabinet původně navrhoval 30 procent. Sněmovna ale kývla i na další Veselého úpravu, která ponechává zdanění jiných druhů hazardu v současné sazbě 23 procent. Vláda chtěla růst na 25 procent, v některých případech i 30 procent.

Sněmovna podpořila také návrh rozpočtového výboru, podle kterého budou podléhat zdanění výhry nad jeden milion korun. Vláda původně navrhovala stanovit hranici pro danění výher na 100 tisíc korun.

Pirát Radek Holomčík uspěl se zvýšením limitu, do kterého jsou domácnosti osvobozeny od placení spotřební daně při vaření piva pro vlastní spotřebu. Podpořený návrh jej zvyšuje z 200 litrů na 2000 litrů za rok.

Většina opozičních snah na další úpravy vládního návrhu dolní komora zamítla. Například poplatek za vklad do katastru se patrně zdvojnásobí na 2000 korun. Sněmovna nepřijala v dílčím hlasování návrh Věry Kovářové (STAN), aby zůstal tisícikorunový. Sněmovna nepodpořila ani poslanecký návrh na zrušení plánovaného zdanění rezerv pojišťoven, které budí zřejmě největší spory. Neúspěšné zůstaly i snahy omezit zdanění na neživotní pojištění.

Na schválení vládní předlohy mají poslanci čas do 14:00. Zda se stihne, není jasné. Dolní komora už odmítla požadavek Miroslava Kalouska (TOP 09), aby se zákon vrátil k novému projednání do druhého čtení.

Koalice utnula debatu

Sněmovna na návrh předsedajícího Vojtěcha Filipa (KSČM) ukončila ve středu dopoledne debatu o sporné předloze o zvýšení části daní, byť do ní bylo přihlášeno ještě 25 poslanců. Jeho postup opět vyvolal zhruba hodinovou kritiku zástupců opozice. Nařkli koalici, že porušuje zákon.

Návrh na ukončení rozpravy podal Filip s dřívějším usnesením dolní komory. Na žádost předsedy klubu ANO Jaroslava Faltýnka rozhodla, že o předloze začne hlasovat od dnešních 10:00. Dolní komora odmítla snahu šéfa frakce ODS Zbyňka Stanjury o zpochybnění tohoto postupu i další procedurální návrhy, například Dominika Feriho na odročení schvalování zákona do 25. listopadu.

Předseda ODS Petr Fiala (ODS) uvedl, že sněmovní většina si může odhlasovat, co chce, ale vědomě porušuje zákon o jednacím řádu dolní komory. Podle šéfa lidovců Marka Výborného je postup ostudou sněmovny. Na rozpor s jednacím řádem upozornil také lídr poslanců pirátů Jakub Michálek, podle kterého jde o bezdůvodný útok na práva opozice. Upozornil také na to, že koalice nepřistoupila ani na omezení řečnické doby, což je podle jednacího řádu možné.

Naopak předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka soudí, že postup, který koalice zvolila, je v souladu s ústavou. V případě, že jej opozice napadne u Ústavního soudu, podle Chvojkova mínění neuspěje.

"Co chcete vy? Aby pokračovala tahle šaškárna?" ptal se opozice ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Sněmovna podle něj vypadá tak směšně, že se na to nedá koukat.

Hned po daňových změnách by sněmovna měla pokračovat ve schvalování zvýšení rodičovského příspěvku o 80 tisíc korun na 300 tisíc korun. Předloha má podporu i u opozice, která ale také prosazuje rozšíření okruhu rodin s nárokem na vyšší příspěvek.

Daňový balíček zvyšuje spotřební daň na lihoviny a tabák, počítá také se zdaněním rezerv pojišťoven. Pokud zákon nebude hotový do konce roku, budou v rozpočtu chybět miliardy korun.

Do konce roku musí balíček projít parlamentem a podepsat ho prezident, aby mohly nové daňové úpravy vynášet peníze už od ledna. Pokud se to nepodaří, chystaný schodek rozpočtu ve výši 40 miliard korun je v ohrožení. "Zatím to počítáme, určitě by to byl problém," přiznala ministryně financí.

Daňový balíček by měl do státní pokladny v příštím roce přinést kolem 8,5 miliardy korun. Například dražší alkohol by měl vynést státu zhruba jednu miliardu, přes sedm miliard by pak byl přínos ze zvýšené daně na tabákové výrobky. To by oproti předchozím dvěma letům znamenalo poměrně výrazný nárůst. V roce 2017 stát vybral na spotřební dani z tabákových výrobků více než 56 miliard, loni už to bylo skoro o tři miliardy více. I přes tento nárůst vybrané částky ale hodnota daně klesla pod minimum, které vyžaduje evropská legislativa.