Premiér Andrej Babiš a jeho hnutí ANO má v posledních letech velmi blízko k prezidentu Miloši Zemanovi. Babiš Zemana podpořil v loňské prezidentské volbě a jeho přístup hájil i v době letošní vládní krize, kdy Zeman odmítl jmenovat ministrem kultury kandidáta koaliční ČSSD Michala Šmardu. Prezident naopak premiéra a jeho vládu často chválí. Institut pro politiku a společnost (IPPS), který je odborným výzkumným centrem hnutí ANO, se ale pustil do ostré kritiky Zemana. "Měl by vzniknout institut odvolání prezidenta v referendu," píše IPPS v analýze, kterou zveřejnil na svém webu. Důvodem, proč by měli lidé mít možnost odvolat prezidenta v referendu, je Zemanovo nepřípustné chování.