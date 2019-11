Ve středu v Praze zemřel poslední československý premiér Jan Stráský. Bylo mu 78 let. Informaci Deníku potvrdil ČTK s odvoláním na rodinu Jan Havelka, čestný předseda Klubu českých turistů, v jehož čele Stráský dříve stál. Po rozpadu Československa se stal Stráský v české vládě ministrem dopravy a později zdravotnictví. Byl poslancem České národní rady a Poslanecké sněmovny, spoluzakladatelem ODS, později Unie svobody.

Po odchodu z politiky stál v čele Národního parku Šumava, za své aktivity v této funkci byl oceněn anticenou Ropák roku, protože nařídil použít proti kůrovci chemické postřiky, i když to zákon v chráněných územích zakazuje.

Podle informací ČTK zemřel Stráský v domově pro seniory v pražských Štěrboholích.

Stráský před revolucí pracoval jako úředník ve Státní bance československé (SBČS), kde se také na začátku 70. let poznal s Václavem Klausem. Na jaře 1990 se stal náměstkem generálního ředitele Komerční banky. V květnu 1991 se zapojil do vrcholné politiky, když byl jmenován místopředsedou české vlády a měl na starosti hospodářské reformy. Od července do konce roku 1992 byl posledním předsedou federální vlády, přičemž po rezignaci tehdejšího československého prezidenta Václava Havla vykonával i část pravomocí hlavy státu.