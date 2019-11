Poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM) ve své disertační práci užil pasáže z jiných zdrojů, aniž by je citoval. Potvrdila to v pátek Univerzita Palackého v Olomouci, kde poslanec před osmi lety získal doktorát. Z výsledku kontroly také vyplývá, že většinu teoretické části jeho práce, která tvoří více než polovinu textu, sestavil jako kompilát z poznatků, které byly v době jejího vzniku známé. V pátek to řekla mluvčí univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková. Univerzita Ondráčkovu práci prověřila poté, co v ní redakce MF Dnes začátkem října našla osm shodných pasáží opsaných z jiných studentských prací.

Mluvčí KSČM Helena Grofová později novinářům řekla, že Ondráček chce záležitost s disertační prací řešit jen s vedením univerzity, a to až obdrží výsledek kontroly plagiátorství písemně. S novináři poslanec odmítl mluvit. "Nebude se k tomu vyjadřovat a v případě, že škola pošle jakési vyjádření, to bude řešit se školou," uvedla Grofová.

Ondráčkova stranická kolegyně Hana Aulická Jírovcová novinářům řekla, že pokud by se informace k poslancům KSČM oficiálně dostala, asi ji klub projedná. "Jestli se to bude řešit i na výkonném výboru, to nevím," uvedla.

Jde o práci s názvem Násilí jako sociálně patologický jev v rodině. "Zdeněk Ondráček ve své disertaci porušil citační zásady, neuvedl citované zdroje nebo je uvedl nepřesně či nesprávně. Většinu teoretické části, která tvoří více než polovinu textu, sestavil jako kompilát z poznatků, které byly v době jejího vzniku známé, aniž by je sám analyzoval nebo kriticky posoudil jejich vztahy a souvislosti. Pouze je ve výčtech uvádí," uvedla mluvčí univerzity.

Odborníci z univerzity tak na základě výsledků kontroly této práce došli k závěru, že Zdeněk Ondráček porušil zásady a zvyklosti tvůrčí vědecké práce, které obsahuje etický kodex zaměstnanců a studentů UP. Porušil zejména zásady pro tvůrčí činnost. "A to tím, že necitoval některé použité zdroje, některé zdroje nesprávně citoval a teoretická část je kompilací dříve publikovaných poznatků," řekla Sýkorová Dvorníková.

Ze strany univerzity z toho však pro Ondráčka neplyne žádný postih. Kvůli tomu, že není v současné době členem akademické obce UP, nemůže být dán podnět k projednání tohoto případu Etickou komisí rektora UP, ani zahájeno disciplinární řízení.

"A protože disertační práci obhájil již v roce 2011, nelze zahájit řízení o zneplatnění obhajoby," dodala mluvčí univerzity.

Ondráček dával zveřejnění textu do souvislosti s trestním oznámením na starostu pražské části Řeporyje Pavla Novotného, který Ondráčkovi údajně vyhrožoval zabitím.

"V této souvislosti bylo sděleno, že nyní zažiji mediální peklo. Myslel jsem, že budu obviněn z pedofilie, znásilnění či cizoložství a vyřádí se na mně zásahovka, ale zatím to je jen opozicí oblíbené plagiátorství," uvedl v říjnu Ondráček na svém Facebooku. "Řeším další právní kroky na svoji obranu. Posiluji také ochranu svých blízkých. I s novým pojetím demokracie je potřeba bojovat právními prostředky," dodal.

Na případ upozornila v říjnu Mladá fronta Dnes. Uvedla tehdy, že Ondráček ve své práci hojně cituje odborné publikace a analýzy, přebírané pasáže označuje uvozovkami a zvýrazňuje kurzívou. Mezi citovanými pasážemi si však podle serveru vypomáhá celými odstavci doslovně opsanými z jiných studentských prací, případně s lehce pozměněným slovosledem.

Univerzita jeho práci prověřila podruhé, poprvé to bylo, když ji odevzdal. Každá závěrečná práce na olomoucké univerzitě se povinně vkládá do programu na odhalování plagiátů Theses od roku 2011. Tehdy však nenašla nic podezřelého. Nyní ji osobně zkontrolovali odborní pracovníci studijního oddělení a pedagogické fakulty.

Kvůli podezření z plagiátorství v diplomových pracích loni odstoupila z vlády bývalá ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) a bývalý ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD). V obou případech potvrdily komise na vysokých školách, že jejich práce vykazují prvky plagiátu.