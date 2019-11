Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Česku od začátku roku do konce září v meziročním srovnání vzrostl o 3,1 procenta na 17,3 milionu lidí. Strávili zde 45,6 milionu nocí. Převažovali domácí turisté, kterých se ubytovalo devět milionů, řekl v pátek na tiskové konferenci Českého statistického úřadu (ČSÚ) vedoucí oddělení statistiky Pavel Vančura. Návštěvnost hotelů a penzionů od roku 2012 podle něj roste nepřetržitě, letos ale růst zpomaluje. Turisté nejčastěji přijíždějí z Německa a z cestovního ruchu nejvíce těží Praha.

V Česku je 9403 hromadných ubytovacích zařízení, nejvíce v Jihočeském, Královéhradeckém a Libereckém kraji. Největší část tvoří penziony a tříhvězdičkové hotely. Úřad zveřejnil tato data poprvé.

Cizinců přijelo do Česka v prvních třech čtvrtletích 8,3 milionu, meziročně o 2,6 procenta více, z toho bylo více než 1,6 milionu Němců. "Ti tvoří kolem 19 procent všech zahraničních návštěvníků, v případě přenocování je podíl ještě větší," uvedl Vančura. Za "skokana roku" označil Francii, která si připsala přes deset procent meziročního nárůstu v počtu turistů.

Například Rusko je v počtu ubytovaných hostů na šestém místě, avšak v počtu přenocování na druhém. "Lze z toho vyvodit, že hosté z Ruska zde nocují déle než ostatní zahraniční návštěvníci," dodal.

Ředitelka portálu Slevomat Marie Havlíčková v reakci na páteční statistiku uvedla, že tuzemské hoteliéry sice česká již několikátou sezonu po sobě rekordní rok, pravděpodobně bude ale poslední. "Vzhledem k ochlazování ekonomiky lze očekávat, že takové cestovní žně již příští rok pominou. Očekáváme, že zatímco doposud Češi si v posledních letech dopřávali a vyhledávali ubytování vyšších kategorií, začnou šetřit," uvedla.

Od začátku roku se zvyšují počty turistů z Číny, USA, Ruska a Francie, ve srovnání s loňskem přijelo o 50 000 více i Poláků. Ubylo naopak meziročně Britů, Italů a Jihokorejců. Přestože Praha ze všech míst v Česku vede, statistici zaznamenali meziročně větší zájem cizinců i o další kraje. Například o 50 000 více cizinců se ubytovalo v Jihomoravském kraji.

Ve 3. čtvrtletí meziročně ubylo i Číňanů. Že by za tím byly spory mezi Prahou a Pekingem, si Vančura nemyslí. Číňané v Česku také ze všech národů stráví nejméně nocí. Podle Vančury to je ale tím, že do Evropy přijíždějí zhruba na dva týdny a chtějí navštívit co nejvíce zemí.

Meziročně ve sledovaném období také vzrostla návštěvnost penzionů, které jsou oblíbenější u Čechů, a pětihvězdičkových hotelů, jež navštěvuje naopak více cizinců. V počtu přenocování o čtyři procenta klesl zájem o hotely s méně hvězdičkami, jejich podíl na celkové návštěvnosti ale není podle Vančury významný.

V roce 2017 zaměstnával podle ČSÚ cestovní ruch 238,8 tisíce lidí, meziročně o 2,4 procenta více. Podíl na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství činil 4,5 procenta. Celkový objem výdajů za turismus v Česku dosáhl 292 miliard, hrubá přidaná hodnota sektoru přesáhla 128 miliard korun.