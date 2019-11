Veterináři nařídili firmě Hamé, aby v Česku stáhla 4500 balení dětské výživy Hamánek Tuňák se zeleninou a bramborem, který prodávaly například Kaufland, Tesco, Albert nebo internetový obchod Mall.cz. Většina výrobků putovala ale do zahraničí, hlavně do Číny a na Ukrajinu. Bylo v něm nadlimitní množství rtuti, sdělil v pátek pro ČTK mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Podle mluvčího skupiny Hamé Milana Linky dojde ke stažení výrobku a k doznačení, že by se měl jíst maximálně jednou týdně. Hamé na webu uvedlo, že pokud děti budou jíst výživu jednou týdně, je to naprosto bezpečné.

Veterináři zjistili, že hodnoty množství rtuti z výrobku neodpovídají limitům, které má stát stanovené v monitoringu cizorodých látek. Legislativu ale výrobek neporušuje, protože limity pro rtuť v dětské výživě v evropských ani českých zákonech stanovené nejsou.