Lékárníci se obávají chystaného zákona, který zavádí takzvaný emergentní model distribuce léčiv. Ministerstvo zdravotnictví chce novou legislativou řešit výpadky léčiv na trhu tím, že výrobci budou povinni dodat léky do lékáren do dvou dnů. "Mohlo by se stát, že některé lékárny dostanou léky rovnou z distribuce, takže ihned, zatímco jiné až po dvou dnech," varuje nový prezident České lékárnické komory Aleš Krebs, který se nové funkce ujal tento víkend.