Týdeník Respekt slaví 30 let od svého vzniku. V souvislosti s tím uspořádal debatu, na které vystoupí velké osobnosti světové intelektuální a novinářské scény. Historik Timothy Snyder, někdejší šéfredaktorka Le Monde a nyní komentátorka The Guardian Natalie Nougayrède, historik Timothy Garton Ash a novinář Martin M. Šimečka budou od 19 hodin rozebírat v pražské Lucerně minulost a hlavně budoucnost Evropy. Součástí večera bude i koncert slovenské zpěvačky Katarzia a kapely Please The Trees a další doprovodné akce.

Program začíná v 17:00 úvodním slovem Erika Taberyho a přibližně v 17:30 začne první debata s Ivanou Svobodovou, Jaroslavem Spurným a Jindřichem Šídlem o minulosti a současnosti týdeníku Respekt. Celý program najdete na www.30respekt.cz.