Zástupci obcí Uhelná a Václavice na Liberecku předali ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi (ANO) před Strakovou akademií petice se zhruba 700 podpisy proti rozšíření polského hnědouhelného dolu Turów u česko-polské hranice. Obávají se zejména toho, že lidé z tamních obcí nebudou mít dostatek pitné vody. Brabec v pátek oznámil, že Česko pošle nesouhlasné stanovisko k rozšiřování dolu, v úterý to za ministerstvo navrhne vládě. Společně s Libereckým krajem připravuje souhrn podmínek týkajících se ochrany vody a ovzduší a hluku pro případ, že by polská strana chtěla i přes český nesouhlas v záměru pokračovat.

"Hlavně ve Václavicích jsou už teď lidé, kteří nemají pitnou vodu ani v minimu, natož v dostatku. Ve stanovisku by mělo z našeho pohledu zaznít, že neexistuje žádný krizový plán, jak se budou lidi zásobovat vodou třeba za pět let, kdy se k nám těžba přiblíží," řekl Brabcovi obyvatel Uhelné Milan Starec.

"Hladina ve vrtu jde kvůli blízké těžbě už roky dolů, bojíme se, že o něj přijdeme. Mělké studny, které také vysychají, má jen část domů," řekl Starec, který byl organizátorem petice proti rozšíření dolu, v reportáži HN.

"Máme pocit, že je urgentně potřeba vyřešit zásobování pitnou vodou," dodal. Obává se toho, že i když Česko dá nesouhlasné stanovisko, Poláci od záměru neupustí.

"Je potřeba přiznat, že to, že my vydáme nesouhlasné stanovisko, a já ho dnes budu vládě za ministerstvo navrhovat, opravdu neznamená, že oni s tím musí nutně přestat. Proto připravujeme souhrn podmínek, které jsou v tom stanovisku. Několik desítek podmínek realizace," uvedl ministr. V úterý a ve středu o tom budou jednat úředníci MŽP s krajem.

Uznal, že situaci se zásobováním pitnou vodou je potřeba řešit. "Krizový management je ve chvíli, kdy bychom zásobovali tisíce lidí z cisteren, těžko představitelný. Ono by to šlo, platila by to polská strana, ale bylo by to velmi obtížné. Polská strana podle mých informací nabídla alternativní vedení vody z Bogatyně, ale nevíme o tom nic dalšího," dodal Brabec. Zástupcům obcí přislíbil, že je bude informovat o tom, jak se záležitost dále vyvíjí.

O možném zásobování vodou z polské nádrže Witka dříve hovořil i liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Bylo by to výrazně levnější než budování přivaděče přes Jizerské hory, které by podle odhadů přišlo až na dvě miliardy korun. Podle zástupců obcí ale na tuto variantu není nic připraveno. "Tam není žádný vodovod, ve Václavicích není vodovod, takže není co na co napojit," řekl v úterý Starec.

Polský důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Důl by se měl rozšířit na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Důl se má rozšířit podél silnice z Žitavy do Bogatyně. Lidé z pohraničí se obávají, že rozšíření těžby může znamenat ztrátu pitné vody na české straně a miliardové náklady na její zajištění.