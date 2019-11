Zhruba o 400 tisíc pracovních míst přijde do roku 2030 Česko kvůli digitalizaci, robotizaci a sdílené ekonomice. Při prezentaci nového Strategického rámce politiky zaměstnanosti Česka to v úterý na mezinárodní konferenci Fórum zaměstnanosti: Trendy a výzvy trhu práce 4.0 v Olomouci řekl náměstek ministryně práce a sociálních věcí Jiří Vaňásek. Podle něj zároveň vzniknou nová pracovní místa, avšak jejich struktura už bude značně odlišná.

Odborníci podle Vaňáska odhadují, že největší úbytek pracovních míst Česko do roku 2030 zaznamená v kategorii zaměstnanců, kteří obsluhují stroje, zařízení nebo pracují jako montéři. Tyto pracovníky v příštích letech nahradí robotické stroje a další moderní technologie.

Příští roky budou ve znamení změny charakteru a organizace práce, která bude souviset s vyšší digitalizací a rozvojem sdílené ekonomiky, uvedl Vaňásek. Upozornil na to, že bude nutné se více zaměřit na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců, aby se sladila měnící se poptávka trhu práce se vzdělanostní strukturou.

V odborných kruzích se začíná diskutovat o tom, že by v budoucnu mohlo být zavedeno zdanění robotů, které v továrnách postupně nahradí lidskou pracovní sílu, a dalších vstupů do výroby. Více světla do této problematiky by podle Vaňáska měla vnést chystaná studie, která zmapuje, jak se k tomuto citlivému tématu hodlají postavit země v Evropské unii. "Výsledky bychom měli mít v průběhu příštího roku. Jsem velmi zvědavý na výstup. Troufnu si říct, že to spíš bude potom o politickém rozhodnutí než o tom odborném," podotkl Vaňásek.

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý v říjnu řekl, že digitální technologie nebudou mít za následek úbytek celkového počtu pracovních míst. "Technologický pokrok může vést k zániku určitých pracovních míst, ale současně si vždy vytvoří pracovní místa nová," uvedl.

Zavádění digitálních technologií v českém průmyslu a službách podle Dlouhého značně zvýší produktivitu a umožní tak výraznější růst mezd pracovníků, než je tomu nyní. Firmy ovšem musí investovat do progresivních technologií, aby si udržely konkurenceschopnost.

Podle loni zveřejněné studie společnosti McKinsey může digitalizace zdvojnásobit růst produktivity a zvýšit HDP České republiky do roku 2025 až o 26 miliard eur ročně, což představuje urychlení růstu o jeden procentní bod. Pokud Česko srovná krok se zeměmi západní a severní Evropy, zdvojnásobí do roku 2025 tuzemská digitální ekonomika svůj podíl na HDP z osmi na 16 procent.

Česká ekonomika v předchozích letech rostla rychlým tempem, hlavní zdroje růstu, jako je vysoká zaměstnanost a zvyšování počtu pracovních hodin na zaměstnance, už ovšem naráží na své limity. Novým motorem růstu produktivity je podle studie společnosti McKinsey právě digitalizace.