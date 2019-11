Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima ukončil ke dnešnímu dni činnost Česko-čínského centra UK. Publicita, která se v posledních dnech zaměřila na sporné financování česko-čínských konferencí, centru podle Zimy uškodila a rektor nechce, aby to poškodilo aktivity připravované fakultami. Zima to ve středu uvedl v tiskové zprávě a zdůraznil, že zrušení centra nebude mít dopad na pokračování interního auditu a jeho závěry. Minulý týden tři zaměstnanci Fakulty sociálních věd UK avizovali, že kvůli spornému financování centra fakultu opustí.

Zima v minulých dnech oslovil stávající členy rady centra a vedení zapojených fakult s návrhem na zrušení centra. "Podpůrná stanoviska mě ujistila, že jde o správnou úvahu, a proto jsem rozhodl o ukončení činnosti Česko-čínského centra UK ke středečnímu datu," uvedl Zima.

Centrum bylo podle Zimy založeno s úmyslem podpořit a koordinovat fakultní aktivity směřující ke spolupráci s akademickými institucemi Číny. "V důsledku negativní publicity, která se na centrum snesla a významně jeho obraz poškodila, mohou zcela nešťastně a nezaslouženě utrpět i aktivity připravované fakultami UK, což považuji za velmi nešťastné a nežádoucí," dodal. Zrušení centra podle něj nebude mít žádný dopad na pokračování auditu a na další možné kroky vyplývající z jeho závěrů.

Server Aktuálně.cz v říjnu napsal, že bývalý tajemník centra Miloš Balabán lhal o financování česko-čínských konferencí. Podle pořadatelů těchto konferencí tvrdil, že naprostou většinu nákladů financovalo samo centrum, ale konference platila čínská ambasáda, uvedl server. Například za letošní zářijovou výroční konferenci Česko-čínského centra tak podle něj Číňané zaplatili firmě Středisko bezpečnostní politiky, kterou Balabán založil, přes 600 tisíc korun. Balabán následně na funkci tajemníka centra rezignoval.

Minulý týden se Balabán, Libor Stejskal a Mirka Kortusová ze Střediska bezpečnostní politiky Institutu politologických studií s děkankou FSV UK Alicí Němcovou Tejkalovou domluvili, že z fakulty kvůli spornému financování odejdou. Podle děkanky se tak stane k 31. lednu 2020, aby měli čas předat projekty, do kterých jsou zapojeni.

Vedení UK čelilo v poslední době kritice kvůli smlouvě s firmou Home Credit ze skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera, která patří mezi největší poskytovatele spotřebitelských úvěrů ve světě. Firma má silné zastoupení i v Číně. Home Credit se ve smlouvě o spolupráci zavázal UK po dobu tří let poskytovat ročně půl milionu korun. Ve smlouvě ale byla i pasáž o tom, že se smluvní strany "zavazují zdržet... všeho, co by mohlo poškodit (jejich) dobré jméno a pověst". Home Credit po kritice od smlouvy odstoupil s prohlášením, že nechce být vtahován do iracionálních debat.

Rektor Zima se pak omluvil, že neodhadl reakci na uzavření smlouvy.