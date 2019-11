Dodavatel nového jaderného bloku v Dukovanech by měl být vybrán do konce roku 2022, stavět se začne v roce 2029 a dokončen bude 2036. Na tiskové konferenci po středečním jednání vládního výboru pro jadernou energetiku to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj jde o plán, který také počítá s tím, že územní rozhodnutí pro stavbu bude vydáno v roce 2021 a dodavatel bloku bude vybrán do konce roku 2022.

Podle generálního ředitele a předsedy představenstva ČEZ Daniela Beneše očekává společnost až pět nabídek dodavatelů na stavbu nového bloku, z nichž každá bude mít 20 000 až 30 000 stran. "Poptávka by měla být připravena v červnu, bude mít řádově 5000 stran," uvedl ředitel.

Tendr chce vypsat příští rok, nabídky by se měly sejít během roku 2021. Beneš odhadl cenu nového bloku řádově mezi 140 až 160 miliardami korun. Finální částka podle něj vzejde z tendru, který bude ukončen v roce 2022.

O stavbu jaderného bloku v Česku se podle dřívějších informací zajímá šest společností. Jde o ruský Rosatom, francouzskou EDF, jihokorejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a severoamerický Westinghouse. Proti stavbě nového jaderného zdroje v ČR se dlouhodobě staví ekologové. Z jaderných zdrojů se loni vyrobila asi třetina elektřiny v ČR.

Investorský model stavby nových jaderných bloků v Česku schválila vláda na začátku července. Investory nových jaderných zdrojů podle ní budou dceřiné firmy energetické společnosti ČEZ. Za určitých podmínek bude však ČEZ moci dceřinou společnost, která bude mít stavbu na starosti, předat státu.

Podle předsedy Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpána Chalupy je dnes představený plán velmi optimistický. "Finský reaktor má zatím zpoždění deset let, francouzský zatím osm. Nevím, na čem je založen předpoklad, že dokončit nejsložitější stavbu světa, kterou nedokázala v termínu ani Francie ani Finsko, dokáže Česko. Země, která nezvládá dostavět dálniční síť," řekl ve středu.