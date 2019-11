To, že jezdíte autem, které je napsáno na vašeho manžela či manželku, stačí k tomu, abyste měli nárok získat oprávnění k rezidentnímu parkování. Rozhodl o tom Nejvyšší správní soud, který se zastal Viery P., jíž Úřad městské části Praha 6 odmítl vydat parkovací kartu. Současně ale upozornil, že to neplatí pro případy, kdy "podvádíte" a je to jen klička pro to, abyste získali možnost zvýhodněného parkování ve více oblastech.