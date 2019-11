Půjčky na vánoční dárky jsou podle Čechů špatný nápad a přes dvě třetiny z nich by si na Vánoce úvěr nevzalo. Půjčku plánuje pouze sedm procent Čechů, kteří ji využijí zejména na nákup spotřební elektroniky a hraček. Platební schopnost těch, kteří si na dárky půjčili v minulosti, je ve třech čtvrtinách případů bezproblémová. Ostatní se přiznali k problémům se splácením, vyplývá z listopadového průzkumu České bankovní asociace mezi tisícovkou lidí.

"Je třeba myslet do budoucna a dávat si pozor, aby se z jedné půjčky nestal rovnou kolotoč, který nebudeme schopni ukočírovat. V těch nejhorších případech může taková lehkomyslná půjčka skončit i návštěvou exekutora," uvedla gestorka asociace finančního vzdělávání Helena Brychová.

Češi obecně s půjčováním problém nemají a na svou budoucí schopnost splácet se dívají velmi pozitivně. Téměř tři čtvrtiny respondentů uvedlo, že obavy nemá a možné problémy se splácením jednoduše neočekává, respektive je to ani nenapadlo.

Lidé zastávají téměř jednotný názor, že půjčka na vánoční dárky není dobrým nápadem. Tento postoj zaujímá 92 procent. Tomu si na Vánoce půjčit, se přiklánějí spíše mladší muži (do 26 let) než ženy, které v této otázce bývají opatrnější.

Nejčastěji si letos na dárky půjčí mladí lidé do 35 let. Na druhou stranu více než dvě třetiny Čechů si na dárky rozhodně nepůjčí, a to zejména (39 procent) proto, že Vánoce jsou podle nich o něčem jiném než o drahých dárcích. Neochota se zadlužit za vánoční dárky roste s věkem. Určitě by si na vánoční dárky nepůjčilo 80 procent lidí ve věku nad 54 let.

Historickou zkušenost s vánoční půjčkou v průzkumu přiznalo šest procent Čechů. Nejčastěji za dárky dluží mladé ženy do 26 let, které s půjčkou mají také nejvíce problémů. Skutečnost s problémy během splácení uvedla více než pětina respondentů. Tři čtvrtiny z těch, kteří mají zkušenost s vánoční půjčkou, již veškeré své dluhy splatily. Ale pětina těch, kteří stálé splácí, budou splácet i v příštím roce.

Mezi nejčastější vánoční půjčky patří ty na spotřební elektroniku (54 procent), hračky (29 procent) a bílé elektro (23 procent). Za hlavní důvod, proč si na nákup zboží půjčit, uvedla necelá třetina respondentů aktuální nedostatek peněz spojený s jejich netrpělivostí a neochotou si na danou věc našetřit. Výhodná akce na splátky nebo zboží ve slevě jsou pak druhým (26 procent), respektive třetím (24 procent) nejčastějším důvodem, proč si Češi na vánoční dárky půjčují.

Drtivá většina Čechů by si však na Vánoce nepůjčila více než 20 000 korun (91 procent), ženy jsou co do výše půjček opatrnější. Nejoblíbenější jsou ve více než třetině půjčky do 10 000 korun. Šest respondentů by bylo ochotno si půjčit maximálně 50 000 korun.

"Skutečnost, že si lidé půjčují nižší částky, navíc na předměty jako spotřební elektronika nebo hračky, souvisí především s jejich impulzivním charakterem půjčování. V dnešní době jsou Češi více netrpěliví a nejsou příliš zvyklí si šetřit na konkrétní věc, jak tomu bývalo," uzavřela Brychová.