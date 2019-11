Premiér Andrej Babiš má podle pořadatelů sobotní demonstrace na Letné odstoupit do 31. prosince, pokud neodvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou a nezbaví se holdingu Agrofrert. Jinak Milion chvilek v lednu svolá nové protesty, uvedl na demonstraci mluvčí spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. Budou podle něj daleko "kreativnější" a dají o situaci v Česku vědět v zahraničí.

Spolek Milion chvilek vyzval také demokratické opoziční strany, aby se více otevřely veřejnosti, přišly s uskutečnitelnou vizí a posílily své volební šance koalicemi. Mluvčí spolku Mikuláš Minář uvedl, že po ODS, TOP 09, lidovcích, STAN a Pirátech nechce společnou koalici, protože tak velká spolupráce by nefungovala. Do příštího roku by ale měly strany uvažovat o menších koalicích.

Do roka by pak měly demokratické strany, s jejichž zástupci se Milion chvilek sešel ve čtvrtek, vytvořit vizi pro budoucí vývoj Česka. Víc by se pak měly otevřít veřejnosti. Demonstranty současně organizátoři shromáždění vyzvali, aby vstoupili do veřejného prostoru. "Zvažte, zda vy sami nevstoupíte do politiky, potřebujeme váš čas, vaši energii a vaše úsilí, vyberte si stranu, která vám vyhovuje, a nějak ji podpořte," vyzval Minář účastníky protestu.

Od 16:00 mohou lidé na stránkách spolku Milion chvilek pro demokracii podepisovat výzvu "Záleží mi na demokracii". Jen za první půlhodinu se k ní připojilo přes 6000 signatářů.

Na Letné se podle Mináře sešlo minimálně stejně lidí jako na červnové demonstraci. Tehdy tam proti premiérovi demonstroval čtvrtmilion lidí. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) se na Letné sešlo 250.000 lidí, tedy zhruba stejně jako v červnu. Organizátoři odhadují počet účastníků o sto tisíc vyšší. Minář opět vyzval Babiše, aby veřejně vysvětlil svůj střet zájmů a kritizoval ho za to, že nechce do přímého střetu na veřejnosti. Spolek podle něj bude žádat odchod Babiše i v případě, že jeho střet zájmů poškodí Česko v zahraničí, například omezením evropských dotací. Chce také spolehlivou justici, svobodná média a vyřešení střetu zájmů.

Situaci Minář přirovnal k fotbalu, Babiš je podle něj nyní v ofsajdu a měl by jít mimo hřiště.

Babiš v sobotu zopakoval, že na současnou situaci bude reagovat v nedělním projevu k 30. výročí sametové revoluce v Národním muzeu. "Je skvělé, že lidi můžou vyjádřit svůj názor a nikdo je přitom neperzekuuje a nenapadá. A je fakt skvělé, že máme svobodné a demokratické volby, kde si můžeme svobodně zvolit své zástupce," připomenul, že jeho hnutí ANO má podle průzkumů podporu třetiny voličů.

Požadavky demonstrantů nepřímo odmítl i předseda koaliční sociální demokracie Jan Hamáček. "Požadavky nejsou nijak nové, ty stejné zaznívaly na předchozích demonstracích. Já nevidím důvod, aby odcházela Marie Benešová, protože jsem přesvědčen, že svou práci dělá dobře a pokud máme na některé věci jiný názor, tak jsme připraveni o nich jednat a jednáme," uvedl. "Co se týká pana premiéra, tam se nic nového nestalo a o jeho majetkových poměrech věděli voliči, když šli k volebním urnám," doplnil.

Na minulém protestu v červnu se na Letnou vydalo více než čtvrt milionu lidí, doprava v okolí Letné tehdy kolabovala. Podle zpravodajů na místě tentokrát nápor metro zvládalo, ve špičce jezdily vlakové soupravy každou 1,5 minutu. Akce nevyvolala ani žádný zásadní kolaps ostatní dopravy. Podle údajů policie se tentokrát sešlo na Letné 200 tisíc demonstratů.

Okolí demonstrace zaplnily státní vlajky. Vyvěsili je nejen organizátoři, ale spontánně i lidé v okolí z oken bytů. Na místě je již připraveno pódium i obrazovky, jejichž počet se oproti minulému protestu zdvojnásobil na deset. Desítky organizátorů už v sobotu ráno pouze dokončovaly vymezení sektorů pro účastníky akce.

V okolí demonstrace se objevily rovněž transparenty s protikomunistickými hesly. KSČM toleruje ve sněmovně Babišovu vládu.

Na Letenskou pláň přijelo také několik traktorů členů Asociace soukromého zemědělství, která demonstraci proti premiérovi Babišovi podporuje. Předseda asociace Jaroslav Šebek na místě řekl, že sedláci chtějí oslavit svátek pádu bývalého režimu v roce 1989, ale že také na předchozí demonstraci v červnu dali slib, že se vrátí, pokud se v zemi nic nezmění.