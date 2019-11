Petr Paukner je veterán českého uhelného byznysu, jeho firma Carbounion každoročně vydělává stovky milionů na obchodování s touto komoditou. Tomu se ale blíží konec. Evropa už uhlí nechce a Česko s tím podle něj nemůže nic dělat. Jako první to podle něj ucítí teplárny, následovat budou elektrárny a těžaři.

HN: Zhoršuje se kvůli boji s oteplováním klimatu situace českých těžebních firem?

Na Českém trhu se toho zatím moc neděje. Když se podíváte na křivku těžby hnědého uhlí, které je u nás kvůli energetice a dálkovému vytápění nosné, tak se těží kolem 39 milionů tun ročně za poslední tři roky. Letos to bude asi malinko méně, možná o milion tun. Ale nic výrazného. Zatím se nic neděje proto, že přísnější pravidla týkající se spalování uhlí, nové emisní limity a další, začnou platit až za několik let.

HN: Co černé uhlí?

To je u nás výrazně menší byznys. Ostravského uhlí se v roce 2016 vytěžilo asi 6,7 milionu tun, letos to bude asi 4,1 milionu. Souvisí to se zavíráním dolů a útlumem těžby. Když se pak podíváte na Českou republiku jako celek, je dobrým ukazatelem toho, že se zatím nic moc neděje, vývoz elektřiny. Zatímco před třemi lety jsme vyvezli "jen" asi 11 terawatthodin, následné dva roky už to bylo 13 až 14 TWh. Takže my stále elektřinu vesele vyvážíme.

HN: Přijdou změny?