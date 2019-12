PR agentura C&B Reputation zasahovala na přání společnosti Home Credit i do politiky. Vyplývá to ze zjištění webu Aktuálně.cz. Ten přinesl v úterý informaci, že si společnost Home Credit, úvěrová firma miliardáře Petra Kellnera, najala PR agenturu C&B Reputation a zadala jí úkol, aby zlepšila obraz Číny u české společnosti. Z dokumentů, které má Aktuálně.cz k dispozici, vyplývá, že píáristé se na popud Home Creditu vměšovali i do politického dění, a to například přípravou podkladů pro opozici, která kritizovala primátora Hřiba za vypovězení smlouvy mezi Prahou a Pekingem, či monitorováním činnosti senátora Pavla Fischera. Dokumenty, které jsou dle Aktuálně.cz ověřeny několika způsoby, poukazují i na to, že C&B stála v pozadí konference Česko a Čína - příležitosti a limity, pořádané poslancem ODS Janem Skopečkem.

Briefing opozice

Spory mezi Prahou a Pekingem začaly, když primátor Hřib (Piráti) žádal vyškrtnutí klauzule o uznání jednotné Číny ze sesterské smlouvy mezi oběma metropolemi. Spory vyvrcholily až ve zrušení smlouvy, kterou podepsala ještě Hřibova předchůdkyně Adriana Krnáčová (ANO).

Kritiku si Hřib za svůj postup vyslechl z několika stran. Opoziční zastupitel Ivan Pilný vytkl možné ekonomické dopady ukončení smlouvy. Patrik Nacher, taktéž z ANO, Hřibovi adresoval následující slova: "Vy jste něco vyprovokovali. Já po tom článku brečet nebudu, ale vyspělí politici se chovají diplomaticky." Web Sinoskop, jehož zakladatelem je sinolog Vít Vojta, který pracuje mimo jiné jako překladatel pro prezidenta Miloše Zemana, zase označil přístup pražského magistrátu za destruktivní "bourání vztahů".

Právě "přípravu reakce opozice na pražském magistrátu na spor Praha-Peking" uvádí ve svých výkazech, získaných Aktuálně.cz, agentura C&B Reputation. Jak Pilný, tak Nacher spolupráci s agenturou v této záležitosti odmítají. Pilný Aktuálně.cz řekl, že o agentuře nikdy neslyšel. Nacher připustil, že mu píáristé z C&B spravují sociální sítě. To, že by s nimi konzultoval svůj postup proti opozici, ale vyloučil. Dodal také, že si spolupráci s PR agenturou hradí sám. Doklady o tom však zveřejnit nehodlá.

Sinolog Vojta v době sporů mezi Prahou a Pekingem vystupoval údajně nezávisle v diskusním pořadu na ČT 24. Z dokumentů ovšem vyplývá, že "přípravu podkladů pro vystoupení v ČT 24 ke kauze sporu mezi Prahou a Pekingem" naúčtovala PR agentura opět Home Creditu. Agentura stojí i za samotným webem Sinoskop.

Monitoring senátora

V hledáčku PR agentury byl i další i člověk, který upozorňuje na hrozbu, kterou může představovat Čína, a sice Pavel Fischer. Z dokumentů plyne, že jeho činnost monitorovala agentura celé dva měsíce. V přehledu vykázaných prací agentura opakovaně dceřiné firmě PPF účtovala "Interní monitoring PF". Celkem touto prací strávila více než 40 hodin.

Podle ředitele a menšinového vlastníka C&B Tomáše Sazimi se agentura ničeho nelegálního nedopustila. "Pavel Fischer je relevantní hráč na tomto poli. Proto jsem se díval, co dával na Twitter nebo Facebook. Dával jsem k tomu klientovi (Home Creditu, pozn. red.) vazbu," uvedl Sazima.

Mezi dalšími položkami, které si PR agentura naúčtovala v souvislosti s Fischerem, bylo také připravit "dohodu s moderátorem o budoucím rozhovoru s PF" v show Luboše Xavera Veselého. K tomuto rozhovoru zatím nedošlo.

V zákulisí konference

Cílem konference Česko a Čína - příležitosti a limity bylo podle poslance ODS Skopečka najít zlatou střední cestu v přístupu Česka k Číně a vyhnout se extrémům. "Za sebe shrnu, že je normální mít s Čínou standardní, racionální, otevřené vztahy," uvedl letos v září na briefingu ve sněmovně.

V pozadí konference však opět stála agentura najatá Home Creditem. Už v květnu si C&B podle dokumentu účtovala peníze za "koncept uspořádání konference v PSP". V červenci pak uvádí ve výkazech položku "prohlídka prostor, konzultace dalšího postupu". Dalšími položkami PR agentury k proplacení byly pak "vytvoření seznamu hostů pro konferenci v PSP a jeho aktualizace" či "pozvánky, avízo, žádosti o záštitu" pro konferenci nebo "interní schůzka ke koordinaci příprav konference v PSP". Píáristé podle dokumentů vymýšleli i samotný název konference.

Poslanec ODS Skopeček to, že by konferenci pořádala agentura financovaná Home Creditem, popřel. "Pořadatelem konference jsem byl já osobně, konferenci neorganizovala žádná agentura. Dominantní díl organizačních záležitostí jsem zajišťoval já a moje asistentka Magdalena Lišková, tak jako tomu bylo i u předchozích jiných seminářů, které jsem na půdě Poslanecké sněmovny pořádal v minulosti (zajištění volných prostor, distribuce pozvánek, komunikace s řečníky apod.)," uvedl Skopeček.

Zmíněná asistentka ovšem také figuruje v dokumentech C&B agentury. Kromě Liškové vykázala agentura také spolupráci s další Skopečkovou asistentkou: "Konference v PSP: komunikace s M. Liškovou a K. Bartošovou. Rezervace PS."

Ředitel agentury Sazima pro Aktuálně.cz celou kampaň potvrdil, podle něj však nebylo cílem manipulovat veřejné mínění vůči Číně. "Smyslem bylo moderovat debatu o Číně, vnášet do ní relevantní prvky. Aby se vyrovnala z extrému, který tady je. Protože to, co tu vůči Číně a její reputaci je, je humus," uvedl Sazima.

Skopeček připouští, že se Sazimou, který obdržel honorář, spolupracoval na mediálním vyznění akce, o financování Home Creditem ale nic neví. "Nevím nic o tom, že by se na financování této konference měla jakkoliv podílet společnost Home Credit ani žádná jiná společnost. Žádný z řečníků ani firem, které řečníci zastupovali, se na konferenci nijak finančně nepodíleli. Ani před, ani po samotné akci jsme o ničem takovém neuvažovali. Žádný z řečníků nedostal ani honorář. Koneckonců konference byla uspořádána jako 'nízkonákladová' a žádný sponzoring nebyl ani potřeba," dodal Skopeček.

ODS se od konference distancovala s tím, že vzhledem k množství akcí pořádaných svými členy nedisponuje veškerými informacemi.