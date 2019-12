Obvodní soud pro Prahu 1 ve středu zamítl žalobu bývalého ředitele Národní galerie Praha (NGP) Jiřího Fajta, který tvrdil, že jeho květnová výpověď z galerie byla neplatná. Uváděl, že ji nedostal od oprávněné osoby - tedy od ministrem jmenovaného generálního ředitele. Podle předsedkyně senátu Martiny Tvrdkové měl ale tehdejší pověřený šéf instituce Ivan Morávek, který dokument podepsal, stejná oprávnění, jako by jmenován byl. Rozhodnutí není pravomocné, strany mají lhůtu na odvolání.

Ve sporu šlo podle soudkyně pouze o právní posouzení otázky Morávkova postavení v galerii. "Soud dospěl ve shodě s četnou judikaturou na toto téma k jednoznačnému závěru, že ten pracovněprávní úkon v podobě výpovědi z pracovního poměru mohla uložit osoba, která byla pověřena řízením Národní galerie v Praze," prohlásila. Morávek nezastupoval ředitele v době nemoci či dovolené, byl v podstatě jmenován se všemi z toho vyplývajícími důsledky, dodala.

Fajtův právní zástupce Richard Pecha novinářům po skončení jednání řekl, že podobný rozsudek očekával. Klientovi ale doporučí, aby se odvolal. Fajt následně ČTK potvrdil, že se odvolá. S odkazem na právníka uvedl, že soudkyně se podle něj vůbec nezabývala meritem věci.

"Myslím si, že to odůvodnění nebylo zcela vyčerpávající," uvedl Fajtův právní zástupce. Věc se podle něj totiž týkala také způsobu, jakým tehdejší ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) postupoval při Morávkově jmenování, a toho, že použil "netradiční slova" o pověření vedením. "Je to spíš spor o to, zda pan ministr klamal nebo neklamal veřejnost tím, co vlastně provedl v té Národní galerii," řekl.

Fajt zároveň uvedl, že podává další žalobu kvůli ochraně své osobnosti. Směřuje na stát, který v takových případech reprezentuje ministerstvo financí.

Právník galerie Martin Vališ je s verdiktem spokojen, výsledek předpokládal. "Jak uvedla paní předsedkyně, tak postup ministra kultury byl v souladu s rozhodovací praxí Nejvyššího soudu," řekl. "Není relevantní, jak je ta listina označena, jestli pověření či jmenování," dodal. Když podle něj ministr někoho pověří řízením galerie, a galerii může vést pouze generální ředitel, pak se stal Morávek generálním ředitelem.

Fajta a také ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa odvolal v polovině dubna tehdejší ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Zdůvodnil to pochybeními v hospodaření galerie a muzea, na oba muže podal také trestní oznámení. Policisté se podnětem na Fajta zabývají, trestní řízení zatím nezahájili. Případ Soukupa už odložili.

Bývalý ředitel NGP v žalobě uvedl, že se neohrazuje proti svému odvolání či jeho důvodům. Bránil se pouze proti výpovědi z pracovního poměru, protože ji podle něj nedostal od oprávněné osoby. Tehdejší ministr kultury podle Fajta "zcela účelově vybočil ze svých pravomocí a postupoval nezákonně", protože podle zákona nemohl vedením galerie nikoho pověřit.

Za Fajtovo odvolání sklidil Staněk kritiku části odborné veřejnosti i spolustraníků a v květnu rezignoval. Prezident Miloš Zeman demisi nepřijal, premiér Andrej Babiš (ANO) proto navrhl jeho odvolání. Zeman o něm rozhodl v červenci. Morávkovo pověření k vedení galerie zrušil v druhé polovině září současný ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Její dočasnou ředitelkou jmenoval Anne-Marii Nedomu, která by měla instituci řídit do doby, než z konkurzu vzejde nový generální ředitel.