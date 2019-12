Generální ředitel Vězeňské služby (VS) Petr Dohnal vyloučil, že by úterní útok v ostravské nemocnici cílil proti jeho bezpečnostnímu sboru. Reagoval tak na skutečnost, že na místě zahynuli dva současní a jeden bývalý příslušník VS. Podle Dohnala šlo o náhodu. Na středeční tiskové konferenci dále uvedl, že jeden ze zastřelených příslušníků zachránil vlastním tělem svou nezletilou dceru.

Sbor v pondělí vyhlásí veřejnou sbírku na pomoc pozůstalým.

"Je to prostě shoda nešťastných okolností, byli v nepravý čas na nepravém místě. Rozhodně se tedy nejednalo o nějaký sofistikovaný útok na příslušníky Vězeňské služby," řekl Dohnal.

První ze zastřelených aktivních příslušníků VS pracoval v ostravské vazební věznici, bylo mu 39 let. Druhý, o deset let starší, sloužil v heřmanické věznici. Dohnal popsal oba muže jako nesmírně pracovité, slušné a kamarádské kolegy, kteří žili pro své rodiny.

Šéf VS zopakoval, že oba muži byli v nemocnici v době svého volna. "Byli samozřejmě neozbrojení, útoku nemohli nijak zabránit," řekl. Upřesnil, že jeden šel navštívit lékaře, zatímco druhý k lékaři doprovázel svou nezletilou dceru. Útočník tohoto příslušníka podle Dohnala smrtelně zranil v okamžiku, kdy muž dceru zaštítil vlastním tělem. "Pro nás je tímto velkým hrdinou a jsem přesvědčen, že nejenom pro nás jako bezpečnostní sbor, ale pro celou naši zemi," řekl Dohnal o zastřeleném.

Třetí z usmrcených lidí v minulosti působil jako člen justiční stráže, od Vězeňské služby odešel před deseti lety.

Veřejnou sbírku pro dvojici zastřelených aktivních příslušníků sboru vyhlásí VS ve spolupráci s policejním odborovým svazem, přispívat do ní bude možné do 15. února. Rodiny mají také ze zákona nárok na odškodnění a navíc k nim poputuje i výtěžek ze čtvrteční charitativní akce pořádané u příležitosti Dne vězeňství.

Dohnal dodal, že nepamatuje rok, který by byl pro VS tak tragický. Sbor totiž letos obdobně přišel celkem o pět příslušníků. Jeden zahynul při nehodě eskortního autobusu na Pražském okruhu, další při jiné dopravní nehodě a třetí podle informací ČTK v souvislosti s požárem bytu.

Po úterním útoku dvaačtyřicetiletého pachatele v čekárně traumatologické ambulance zahynulo celkem šest lidí, jedna žena zůstává v kritickém stavu. Dva zbývající zranění jsou mimo ohrožení života.

Palbu z nelegálně držené zbraně zahájil střelec bez varování, čekající pacienty střílel z bezprostřední blízkosti do hlavy a hrudníku. Pak utekl a později spáchal sebevraždu v Děhylově na Opavsku. Oficiální motiv jeho činu zatím policie nezveřejnila. V médiích se objevily informace, že se muž domníval, že je vážně nemocen.

Zásah byl mimořádně náročný

Úterní zásah proti střelci v budově polikliniky ostravské fakultní nemocnice byl velmi náročnou a závažnou akcí. Mrtvých se policisté v první půlhodině nemohli dopočítat. Pořád přibývali další, číslo narůstalo, řekl ve středu moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel.

"Vyšetřování trvá," uvedl Kužel s tím, že je řada věcí, které kriminalisty ve vztahu k případu ještě zajímají. Kromě motivu střelce zjišťují i jeho kontakty, kde a jak se pohyboval před útokem a po něm, i to, odkud měl nelegálně drženou zbraň. "Verzí je celá řada. Musíme je všechny prověřit," řekl Kužel.

Při mapování pohybu útočníka policisté využívají velké množství dat z průmyslových kamer instalovaných v nemocnici. "Snažíme se zjistit jeho pohyb po nemocnici, třeba i to, kde měl zaparkované auto," řekl Kužel. Přesně není zatím známa ani úniková trasa muže. Policistům se ztratil po opuštění nemocnice. Pak se ví, že navštívil matku. A znovu jej objevili až těsně před místem, kde spáchal sebevraždu. Podle Kužela se na celém zákroku v nemocnici či na místě sebevraždy podílelo na 250 policistů.

Na obou místech činů policie už ukončila svou činnost. Provoz polikliniky se postupně vrátil do běžných kolejí. Uzavřena je zatím jen část, kde se střílelo. Policisté už podle Kužela identifikovali všech šest obětí střelby a ve spolupráci s nemocnicí vyrozuměli jejich rodiny.

Ostravský primátor Tomáš Macura (ANO) řekl, že s pozůstalými po obětech střelby se zatím nesetkal. "Je to strašně čerstvé. Navíc ještě včera (v úterý) v noci nebyly identifikované všechny oběti, k tomu došlo vlastně až nad ránem. Pro ty lidi je to šok, potřebují nějaký odstup," řekl Macura.

Policie také vyzvala svědky střelby v ostravské nemocnici, kteří na místě nechali při útěku své osobní věci, aby si je vyzvedli v budově moravskoslezské policie v Českobratrské ulici.

"Žádáme svědky včerejší (úterní) mimořádné události, kteří odešli z místa bez osobních věcí, aby si je vyzvedli od 12:00 v Ostravě v ulici Českobratrská 10," uvedla policie na svém twitterovém účtu.