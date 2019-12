Od 1. dubna příštího roku vznikne v policii zastřešující útvar, národní kriminální úřad, v jehož rámci bude fungovat nové centrální analytické pracoviště. Na tiskové konferenci to ve čtvrtek oznámili policejní prezident Jan Švejdar a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle Hamáčka se vznik nového útvaru nedotkne Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), která vznikla před třemi lety sloučením protimafiánské a protikorupční policie.

O tom, jak konkrétně by měl úřad vypadat, chce Švejdar informovat během několika měsíců, název je podle něj také zatím pracovní.

Pod nový úřad bude spadat celá Služba kriminální policie a vyšetřování – včetně zmíněného NCOZ, ale třeba i Národní protidrogové centrály. Vyloučen byl měl být jedině Útvar rychlého nasazení a Kriminalistický ústav. Centrální analytické pracoviště pak bude shromažďovat informace ze všech útvarů.

"O tom konceptu jsme se bavili několik měsíců. To, že policie potřebuje centrální analytiku, bylo evidentní. Není možné, aby poznatky ležely na několika různých místech a některé útvary netušily, že jinde už jsou informace, které by jim mohly pomoci," vysvětlil Hamáček. Podle něj podobné útvary v zahraničí běžně fungují – například NAKA na Slovensku.

Švejdar upozornil, že analytika je pro efektivní fungování policie naprosto nezbytná, jelikož zrychlí výměnu informací – tak, jak zmínil Hamáček.

"Policie má zatím v této oblasti velké rezervy. V novém útvaru bude výběr z policie, který bude mít přístup k informacím v rámci celé Policie České republiky," řekl Švejdar s tím, že v útvaru bude pracovat 30 až 60 vybraných policistů.

Hamáček se Švejdarem zároveň vyloučili, že by se chystané změny nějak dotkly případů, které jsou v běhu. "Žádný z případů, který v současné době policie vyšetřuje, nebude zmařen, nedojde ani ke změně jejich vyšetřovatelů. Každý policista bude mít v novém úřadu místo," zdůraznil policejní prezident.

Zároveň odmítl dlouhodobé spekulace o zániku NCOZ. "NCOZ nezanikne ani zaniknout nemůže. Je pouze otázkou, jakou úlohu bude do budoucna plnit, co všechno bude moct dělat. Z mého pohledu je dnes tento útvar přetížený věcmi, které do něj nepatří," řekl Švejdar.

Podle něj je proto stále ve hře vyčlenění sekce terorismu a extremismu a sekce kybernetické kriminality. Co přesně se ale v činnosti NCOZ změní, nechtěl blíže komentovat. "Je to na diskusi uvnitř policie," uzavřel policejní prezident.

Vznik NCOZ vyvolal na přelomu jara a léta 2016 vážnou roztržku uvnitř tehdejší vládní koalice mezi ČSSD a hnutím ANO. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) s reorganizací souhlasil pod podmínkou, že se nedotkne živých kauz. Tehdejší vicepremiér a ministr financí a nynější předseda vlády Andrej Babiš (ANO) ovšem obvinil Chovance z destabilizace policie, ministr vnitra zase Babiše z dezinformační kampaně.

Kromě některých politiků policejní reformu kritizoval také nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Vznik centrály vyvolal i několik odchodů policistů. Mezi nejhlasitější kritiky patřil šéf protimafiánského odboru Robert Šlachta, který od policie odešel.