Ministři obrany ČR Lubomír Metnar a USA Mark Esper ve čtvrtek ve Washingtonu stvrdili podpisem nákup vojenských vrtulníků pro českou armádu. Česká republika formou mezivládní dohody pořídí 12 vrtulníků firmy Bell za 14,6 miliardy korun. Ve výzbroji české armády nahradí ruské bitevní vrtulníky Mi-24/35.

Vrtulníkové letectvo získá osm víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bojové vrtulníky AH-1Z Viper. Stroje by fyzicky armáda měla dostat v roce 2023. Součástí dohody je i výcvik pilotů a personálu, údržba, vybavení zbraňovými systémy či munice.

Metnar ještě před podpisem smlouvy nákup označil za historický milník v česko-amerických vztazích. Česká armáda podle něj obnovu vrtulníků potřebuje, protože dosud používá helikoptéry sovětské provenience, což s sebou nese potíže při servisu, údržbě, dodávkách náhradních dílů nebo při spolupráci se západními spojenci.

Pořízení amerických strojů označil za velký posun ve schopnostech české armády. Náčelník generálního štábu Aleš Opata považuje výměnu letounů za krok do 21. století, protože díky systému víceúčelových a bitevních vrtulníků Venom a Viper armáda získá důležité schopnosti pro podporu pozemních sil. Kromě právě podpory pozemních či speciálních sil bude letectvo helikoptéry používat pro zajištění transportu vojáků nebo raněných. Metnar i Opata počítají s tím, že stroje mohou být časem nasazeny v zahraničních operacích.

Do výroby vrtulníků bude zapojen český obranný průmysl, podle Metnara by to mělo být z více než 30 procent. S firmou Bell již uzavřely memoranda o spolupráci státní podniky LOM Praha a Vojenský technický ústav (VTÚ) a firmy Aero Vodochody, Ray Service a VR Group.