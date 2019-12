Agentura C&B, která měla pro Home Credit zlepšit obraz čínského komunistického režimu u české veřejnosti, pracuje podle zjištění webu Aktuálně.cz také pro hnutí Trikolóra nebo pro předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středulu.

Středula, který zvažuje kandidaturu na prezidenta poté, co ho za svého možného nástupce označil Miloš Zeman, ale trvá na tom, že pro něj C&B pracuje zdarma.

Pro Aktuálně.cz přiznal, že mu zaměstnanec agentury Jan Provazník pomáhá spravovat sociální sítě, ale vyloučil, že by šlo o kontinuální spolupráci nebo řízenou přípravu na prezidentskou kampaň. Objevuje se ale také ve výkazech práce agentury pro Home Credit, kde 23. května agentura vyúčtovala položku "Návrh článku pro J. Středulu na téma obchodní války USA–Čína (příprava, psaní)".

"Vůbec netuším, jak bych se mohl dostat do takovéto souvislosti," uvedl pro Aktuálně.cz Středula.

C&B pracovala i pro hnutí Trikolóra. Agentura Kingmakers, která patří pod C&B Group, se chlubí svou dlouhodobou spoluprací s předsedou hnutí Václavem Klausem mladším a zaregistrovala mu i webové domény Hnutitrikolora.cz a 3kolora.cz. Klaus mladší se přátelí se spolumajitelem agentury Tomášem Jirsou. Ten sice na dotaz, zda pro Trikolóru C&B pracuje, Aktuálně.cz neodpověděl, Klaus mladší ale potvrdil, že má agentura na starosti mediální monitoring.

Tomáš Jirsa byl také jednatelem vydavatele zpravodajského webu Info.cz, který patří do mediální společnosti Czech Media Invest miliardáře Daniela Křetínského. V úterý ale po zjištěních Aktuálně.cz Jirsa odstoupil a Křetínský bude web Info.cz prodávat. Kupujícím by měl být šéfredaktor webu Michal Půr a další redaktoři. Ve svém prohlášení uvedli, že kauza s webem nijak nesouvisí, že šlo jen o souběh funkcí Tomáše Jirsy. C&B ale Home Creditu vyúčtovala od dubna do srpna i osm článků Info.cz o Číně, včetně několika komentářů Půra.

Podle informací od bývalých i současných členů redakce došlo poté, co se Jirsa stal jednatelem vydavatele webu, k výraznému příklonu k čínskému režimu. Jirsa se měl také účastnit obsahových porad redakce, i když vedení nebylo schopné vysvětlit, proč.

Odklonem webu Info.cz od proevropské orientace se zabýval i francouzský deník Le Monde. "Obsah už se blíží spíše tomu, co se můžeme dočíst v médiích blízkých Marine Le Penové, než tomu, co bychom čekali od tiskové skupiny, která se označuje za proevropskou a prodemokratickou," cituje Le Monde bývalého státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzu.

Le Monde se o Křetínského zajímá, protože se stal jedním z jeho akcionářů. Následně podepsalo přes 460 redaktorů petici v obavě o nezávislost redakce. Ani redaktor Le Monde ale nezjistil, že by Křetínský svá média nějakým způsobem přímo ovlivňoval.