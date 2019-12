Vláda na pondělním zasedání odvolala z funkce ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Dušana Navrátila. Informoval o tom Deník N, kterému to potvrdily dva zdroje. Podle informací deníku Právo a Lidových novin měly být důvody odvolání manažerské, Navrátil podle nich mimo jiné neuměl odpovídat na některé otázky ministrů.

Premiér Andrej Babiš (ANO) odvolání Navrátila z čela NÚKIB potvrdil. Zdůvodnil to nízkou odborností a nedostatečnými manažerskými a komunikačními schopnostmi. Navrátilova nástupce vybere nová sedmičlenná komise obsazená mimo jiné šéfy zpravodajských služeb. Se dvěma místy v ní počítá pro opozici. Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) by komise měla být složena do pondělí 6. ledna, tedy do prvního jednání vlády v příštím roce. Dočasně NÚKIB povede statutární náměstek Jaroslav Šmíd, který má na starosti sekci bezpečnosti digitalizace, výzkumu a vzdělávání.

"Vláda jednomyslně přistoupila k odvolání Ing. Navrátila z důvodu, že funkci ředitele NÚKIB nevykonával v požadované kvalitě a s potřebnou odborností a projevovaly se jeho nedostatečné manažerské a komunikační schopnosti," napsal Babiš. Šmídem bude podle premiéra zajištěna kontinuita práce úřadu.

Podle ministra vnitra a vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) došlo k odvolání po diskusi, kterou s Babišem vedl delší dobu. Rozhodnutí podle něj není výrazem nedůvěry vůči NÚKIB. Každý z ministrů by podle něj ale potvrdil, že komunikace s Navrátilem neprobíhala odpovídajícím způsobem. "I po konzultacích, které jsem vedl s příslušníky bezpečnostní komunity, jsem došel k závěru, že je potřeba, aby úřad dostal nový impuls, aby přišel někdo, kdo má dlouhodobější vizi fungování úřadu, kdo je schopný reagovat na aktuální výzvy. To bohužel pan ředitel nebyl," poznamenal Hamáček.

Kabinet podle Babiše vyhlásí transparentní výběrové řízení a ustanoví komisi. Vláda do ní nominuje pět členů. Budou v ní šéfové zpravodajských služeb - ředitelé Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka, Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl a Vojenského zpravodajství Jan Beroun. Dále kabinet nominuje vládního zmocněnce pro informační technologie a digitalizaci Vladimíra Dzurillu a odborného náměstka ministerstva vnitra Jiřího Nováčka.

O nominacích opozice má jednat s představiteli stran Hamáček, uvedl Babiš.

"Mohu potvrdit, že vláda mě dnes podle zákona o kybernetické bezpečnosti odvolala z funkce ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. K důvodům mého odvolání, které na tiskové konferenci přednesl předseda vlády a které mě značně překvapily, se prozatím nemíním vyjadřovat," uvedl ve svém vyjádření Navrátil.

"Mým hlavním zájmem je pokračování činnosti NÚKIB, který se za dobu svého fungování pod mým vedením - jak jako samostatný úřad, tak i dříve jako součást Národního bezpečnostního úřadu - stal profesionálním a nestranným úřadem respektovaným nejen doma, ale prakticky po celém světě," dodal.

Babiš kritizoval NÚKIB loni v prosinci poté, co úřad vydal varování před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE. Premiérovi vadilo, že varování vydal, aniž zároveň předložil analýzu dopadů varování na státní tendry. Metodiku, na jejímž základě mohou správci kritické infrastruktury a významných informačních systémů analýzu rizik užívání technologií zmíněných firem provést, NÚKIB vydal až o tři týdny později.

S tímto případem ale podle Dostálové odvolání nesouvisí. "Spíš máme výhrady k tomu, že NÚKIB dělá i určitá opatření na jednotlivých resortech, ale není součinný s konkrétním ministerstvem. Nepomáhá resortu ty věci realizovat. My NÚKIB respektujeme, akceptujeme, určitě ho potřebujeme jako Česká republika, ale je potřeba trochu silnějších manažerských dovedností na to, aby se resortům pomohlo, nastavovaly se metodiky, kritéria," řekla.

Opozice žádá vysvětlení

Tvrzení premiéra Babiše, že Navrátil skončil kvůli nízké odbornosti a nedostatečným manažerským schopnostem, opoziční politici zpochybňují a naznačují, že důvodem mohlo být varování NÚKIB před hrozbami z Číny.

"Dušan Navrátil úspěšně vybudoval NÚKIB, a to i přesto, že byl často pod tlakem vlády nebo (prezidenta) Miloše Zemana. Zdůvodnění o nedostatečné odbornosti zní úsměvně, zvláště v souvislosti s tím, že se předsedou NÚKIB stal v době, kdy součástí vlády bylo hnutí ANO. Vláda bude muset jeho odvolání vysvětlit a zároveň zaručit transparentní výběr jeho nástupce," uvedl předseda ODS Petr Fiala.

"Odvolání ředitele NÚKIB nerozumím. Výkony úřadu jsou skvělé. Vidím v tom spíš osobní vyřizování účtů premiéra Andreje Babiše. Další špatná vizitka aktuální vlády," reagoval na Twitteru předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

Odvolání ředitele @NUKIB_CZ nerozumím. Výkony úřadu jsou skvělé. Vidím v tom spíš osobní vyřizování účtů premiéra @andrejbabis. Další špatná vizitka aktuální vlády. — Marek Výborný (@MarekVyborny) December 16, 2019

Podle bývalého ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (TOP 09) by měl premiér vyvrátit spekulace, že jde o trest za činnost úřadu, který se nebojí poukázat na novodobé hrozby z Ruska a Číny nebo na nezájem vlády řešit kybernetickou bezpečnost státu. Uvedl to na Twitteru.

Vláda právě odvolala z funkce šéfa NÚKIB. Premiér by měl takový krok jasně vysvětlit a zároveň vyvrátit spekulace, že se jedná o trest za činnost úřadu, který se nebojí poukázat na novodobé hrozby z Ruska a Číny nebo na nezájem vlády řešit kybernetickou bezpečnost státu. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) December 16, 2019

Na informaci o odvolání Navrátila reagoval na Twitteru i mluvčí Bezpečnostní informační služby (BIS) Ladislav Šticha. "Tato zpráva by neměla zastínit fakt, že NÚKIB za svojí zhruba dvouletou existenci neuvěřitelně zesílil a odvádí v rámci personálních a finančních možností špičkovou práci," uvedl.

Letos v září padlo na Navrátila podezření, že senátnímu branně-bezpečnostnímu výboru předal utajované informace o kybernetickém útoku na ministerstvo zahraničí, což Navrátil popíral.

Navrátila společně s ředitelem Bezpečnostní informační služby Michalem Koudelkou kritizoval také prezident Miloš Zeman, podle kterého ohrozili pozici a ekonomické zájmy ČR v Číně.

Navrátil byl v čele NÚKIB od jeho zřízení v létě 2017. Navrátil se podle bývalého premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) během svého desetiletého působení v čele Národního bezpečnostního úřadu zasadil o rozvoj činnosti úřadu právě v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jeho úkolem ve funkci vládního zmocněnce proto bylo vytvořit Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, čímž se kybernetická bezpečnost vydělila z dosavadní agendy NBÚ.