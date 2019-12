Zastupitelé Zlínského kraje v pondělí neplánovaně na konci svého jednání schválili stavbu nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích za osm miliard korun. O investičním záměru pro stavbu nemocnice hlasovali již na konci června, koalice však byla tehdy rozdělená a projekt, který prosazuje hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL), dostatečnou podporu nezískal. Ani v pondělí nepostupovala koalice jednotně, návrh ale i tak získal dostatek hlasů - 23 z 38.

Kromě opozice však nečekaný krok kritizovalo také koaliční hnutí ANO. "Vzhledem k postupu, který jste zvolili pro dnešní den, musíme oznámit, že budeme zvažovat setrvání v této koalici," uvedla krajská radní Margita Balaštíková (ANO). Podle hejtmanova náměstka Jiřího Sukopa (ANO) byl pondělní postup překvapivý. "Nikdo jsme netušili, že něco takového přijde. Bylo to připraveno bez konzultace s koaličním partnerem, cítili jsme se tam jako diváci," řekl Sukop, podle kterého se nyní ANO poradí o dalším postupu. Podle Čunka však funkčnost koalice ohrožena nebude. "Protože koalice s ANO je tady celkem nefunkční, takže to nijak nevadí. A funkčnost kraje to v žádném případě neohrozí," řekl hejtman.

Ředitel Transparency International David Ondráčka na Twitteru označil pondělní hlasování za "Čunkovu fintu". "Čunkova finta za osm miliard, které kraj navíc nemá - dokonalé. Když ti to neprojde, zkus největší investici v historii zařadit mimo program, když o tom nikdo neví - a ono to projde," uvedl Ondráčka.

Když ti to neprojde, zkus největší investici v historii zařadit mimo program, kdyz o tom nikdo neví - a ono to projde. Penta likes it.@CT24zivehttps://t.co/AVulrJAaAk — David Ondráčka (@David_Ondracka) December 16, 2019

V pondělí pro novou nemocnici bylo 23 z 38 zastupitelů, proti jich bylo 14 a jeden se zdržel hlasování. Pro nemocnici na rozdíl od minulosti zvedl ruku také zastupitel koaliční ODS Stanislav Devátý a zastupitel opoziční ČSSD Lubomír Vaculín.

Koalici tvoří lidovci, hnutí ANO a STAN a ODS, v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu má 29 křesel. Pro schválení je třeba nadpoloviční většina všech zvolených zastupitelů, návrh tedy musí získat 23 hlasů. V opozici je ČSSD, KSČM, Svobodní a Soukromníci a SPD. V červnu bylo pro stavbu nemocnice jen 21 zastupitelů z 41 přítomných, proti jich bylo osm, 12 se zdrželo. Pro stavbu tehdy byli lidovci, zástupci hnutí STAN a radní Jan Pijáček (ODS), pro byli také dva zastupitelé opoziční SPD. Proti návrhu hlasovali či se zdrželi Stanislav Devátý (ODS), zástupci ANO a opozice.

Stavba nemocnice by podle hejtmana měla trvat šest let a stát asi osm miliard korun. Postupná rekonstrukce a dostavba stávajícího areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, který stojí na opačné straně Zlína, by podle něj stála deset miliard a trvala 12 let.

Zastupitelé, kteří se stavbou nové nemocnice nesouhlasili, již dříve požadovali, aby kraj vypracoval kromě záměru nové nemocnice také studii na modernizaci a dostavbu areálu krajské nemocnice. Zastupitelé na návrh hejtmanova náměstka Jiřího Sukopa (ANO) v září vypracování této studie schválili. Sukop tehdy uvedl, že je třeba mít srovnatelné varianty, aby se zastupitelé mohli rozhodnout. Při pondělním projednávání studie na modernizaci nynějšího areálu začala debata o stavbě nové nemocnice, hejtman poté navrhnul rozšíření programu a zařazení nového bodu o záměru nové nemocnice do programu.

Opoziční zastupitelé s tímto postupem nesouhlasili. "Pokud se toto připravuje mimo program, to je hodně tvrdé, totální podraz," uvedl zastupitel Jaroslav Kučera (KSČM). "Nemyslím si, že bude rozumné, prosadit to 23 hlasy, které byly tak poskládané, je to tragédie pro tak významnou investici Zlínského kraje," uvedl zastupitel Stanislav Mišák (ČSSD).

Krajské předsednictvo ČSSD Zlínského kraje vyzvalo po zasedání krajského zastupitelstva zastupitele Lubomíra Vaculína (ČSSD), aby odstoupil ze všech stranických funkcí a vzdal se mandátu krajského zastupitele. Navrhlo také zrušení jeho členství v ČSSD, informoval ČTK v tiskové zprávě tajemník krajského předsednictva Tomáš Šenkeřík.

Podle Čunka by se však jen přešlapovalo na místě a ztrácí se čas. Uznal však, že neuměl věc se zastupiteli dohodnout. Další studie podle něj jen výstavbu nemocnice prodlužovaly. Řekl, že někteří zastupitelé se nedokážou rozhodnout, ačkoli věc se projednávala mnohokrát v různých výborech a zastupitelé o tom jednali již více než 20 hodin. "Bylo už řečeno úplně všechno," uvedl Čunek. Podle něj není možné, aby stavba nové nemocnice byla dražší než bourání a stavění nových objektů v nynějším areálu.

Sukop se proti výstavbě nemocnice postavil již dříve, důvodem je podle něj to, že kraj se před časem rozhodl zvýšit náklady na dopravní obslužnost a je náročné mít dvě tak finančně náročné akce najednou. "Je to o penězích. Navýšili jsme dopravní obsluhu, za deset let projezdíme polovinu nemocnice, pokud to někdo nevidíte, tak je mi to líto," řekl.

Do šesti let by mohla nemocnice stát

Nová krajská nemocnice ve Zlíně-Malenovicích by mohla začít stavět za dva roky. Uvedl to po pondělním rozhodnutí krajského zastupitelstva o stavbě nemocnice Čunek. Krajská rada nyní vyhlásí výběrové řízení na projektovou část. "Bude to velká soutěž, podle odhadu jde o práci za 200 milionů korun," uvedl hejtman. Nová nemocnice by měla stát asi osm miliard korun. Někteří zastupitelé s výstavbou nesouhlasili, obávají se také finanční náročnosti projektu.

"Všichni o investici ví, je to nová příležitost v Evropě postavit úplně novou nemocnici. Logistika bude odpovídat nejmodernějším požadavkům a na to si brousí zuby mnoho firem," uvedl hejtman. Projektování nemocnice by mohlo trvat rok a půl až dva roky, poté se bude v soutěži vybírat firma, která nemocnici postaví. Stavba by pak měla podle Čunka trvat asi dva roky.

Pozemky má kraj podle něj již k dispozici, zbývá dokončit jednání s posledním majitelem. Kraj také bude řešit tamní pozemky města Zlína, ve hře je zřejmě směna či koupě pozemků. Zastupitelé města minulý týden schválili změnu územního plánu, která umožní výstavbu nemocnice v Malenovicích. Zlínský primátor Jiří Korec (ANO) již dříve uvedl, že město nebude kraji v projektu "házet klacky pod nohy" a že je dobře, že kraj chce investovat do zdravotnictví ve Zlíně. Podle hejtmana je také již kraj domluven s církví na získání jejich pozemků.

Podle hejtmana bude nová nemocnice ojedinělým projektem. Hejtman již dříve řekl, že kraj dá do stavby asi čtyři miliardy, nynější Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně miliardu a na tři miliardy si chce kraj vzít úvěr. Zastupitelé o nové nemocnici jednali již několikrát, na konci června ji neschválili, v září pak schválili studii, která ukáže podmínky případné modernizace a dostavby nynějšího areálu nemocnice ve Zlíně. Podle Čunka by však rekonstrukce a dostavba současného areálu trvala 12 let a stála by deset miliard korun.

Zlínská nemocnice by měla mít asi 900 lůžek. Zatím poslední novou nemocnicí postavenou na zelené louce je nemocnice v Domažlicích. Nová nemocnice s 206 lůžky, která přišla na 925 milionů korun, slouží lidem z Domažlicka a okolí od začátku roku 2006. Stavbu, která začala v květnu 2002, financoval stát. Dosud poslední novou velkou nemocnicí byl hlavní pavilon dnešní Fakultní nemocnice Ostrava v Porubě. Výstavba objektu se sedmi sty lůžek, takzvaného lůžkového monobloku, který byl otevřen v říjnu 1994, trvala téměř 30 let a stála přes miliardu korun.