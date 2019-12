Správa železnic postaví novou budovu železničního nádraží v pražském Veleslavíně podle návrhu architektů Dalibora Hlaváčka a Zuzany Kučerové ze studia idhea architekti. Stavba stanice by měla začít v roce 2024. Vítězný návrh v pondělí Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) představila na tiskové konferenci. Nádraží bude součástí připravované trati na pražské letiště.

Podoba veleslavínské stanice jako první v Česku vzejde z architektonické soutěže. "Vítězný návrh účelně řeší železnici s návaznosti na metro i další přímé vazby na okolí. Vybrané prvky navíc použijeme jako jednotící design v dalších stanicích a zastávkách trati Praha-Kladno," uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Autoři vítězného návrhu chtěli stanici pojmout jako důležitý přestupní uzel a také jako vstupní bránu do města, která se stane středovým bodem celé čtvrti. Budova by podle nich měla působit jako jasně rozpoznatelný orientační bod, před ní zároveň vznikne malé náměstí.

"Vnitřní prostor budovy je na první pohled přehledný a cestující přirozeně naviguje. Střecha nádraží je navržena jako velká travnatá plocha protnutá pěšími a cyklistickými trasami," uvedl jeden z autorů Dalibor Hlaváček. Zatravněná podoba střechy bude navazovat na desetikilometrový park, který povede až k dejvickému nádraží. Ten vznikne po plánovaném zahloubení trati na současné železnici. Nádraží bude mít několik pater, nejníže bude napojeno na zastávku metra.

Část stanice bude na místě současného autobusového nádraží. Místo něj budou v blízkosti stanice zastávky. SŽDC předpokládá, že po vzniku trati se cestující směřující na letiště přesunou z autobusů právě do vlaků, autobusové nádraží v současném rozsahu by tak už nemělo být potřebné.

V blízkosti budovy by dále měly vzniknout nová zástavba podél ulice Evropské. Počítá s tím městská část Prahy 6.

SŽDC vybírala z 22 návrhů. Vítěze vybírala mezinárodní porota v čele s architekty Sándorem Fintou a Helgem Lunderem. Do druhého finálového kola vybrala vedle vítězného ještě návrhy společností ra.15, Projektil Architekti, monom works a studia ABSTMOLEN.

Stanice bude součástí železnice, které spojí centrum Prahy s Letištěm Václava Havla v Praze. Příprava tratě je rozdělena do několika úseků, v současnosti se zatím pracuje pouze na úseku, který povede po Negrelliho viaduktu. Kompletní úprava jednokolejné a neelektrizované trati do Kladna s odbočkou na pražské letiště by podle odhadu SŽDC měla vyjít na zhruba 31 miliard korun. Nové spojení má být elektrizované, vedené po dvou kolejích a mělo by umožnit interval vlaků jedoucích na letiště i do Kladna v desetiminutových intervalech.