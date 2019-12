Na začátku příštího roku odstartuje nový politický projekt. Poslanec Jan Čižinský, který stál u zrodu sdružení Praha sobě, jež uspělo proti zavedeným stranám ve volbách na pražský magistrát, chce změnit celou českou politiku skrze občanský aktivismus. Nechce založit novou stranu, ale skrze dobrovolníky oslovit statisíce lidí, kteří jsou zklamaní nebo volí Andreje Babiše jako nejmenší zlo.

"Jméno zatím nemáme. Ale inspirujeme se filmem Sedm statečných. Vesnici v něm proti banditům nakonec ubránili vesničané, které oněch sedm přesvědčilo, aby se začali bránit. Proto naší iniciativě říkáme 3000 statečných," říká v rozhovoru pro HN Čižinský.

HN: V čem váš projekt spočívá?

Chceme umožnit politickou změnu. Ta je na lidech. A ty je potřeba oslovit. Před osmi lety jsme se postavili na ulici s peticí dva, pak se přidalo dalších třicet a proměnili jsme městskou část Praha 7. Před dvěma lety tři sta dobrovolníků hovořilo s lidmi na ulicích, zajímalo se o jejich názory, žádali je o podporu. Oslovili tak stovky tisíc lidí, nasbírali skoro sto tisíc podpisů pro kandidaturu sdružení Praha sobě, které pak ve volbách získalo 17 procent hlasů, a dokázali jsme proměnit celou Prahu. Jsem přesvědčen, že má smysl zkusit tentokrát sehnat 3000 lidí, kteří mají potenciál stejným způsobem umožnit změnu v celé zemi.

HN: Jak by to mělo fungovat prakticky?

Úplně stejně jako v nižších stupních. Chceme angažovat lidi, kteří budou s ostatními mluvit, přesvědčovat je. Pokud se zapojí 3000 nadšených dobrovolníků, tak během roku stihnou kontaktovat milion lidí. To je obrovská masa. Tímhle typem kampaně se dá konkurovat obrovským financím, které mají jiní na billboardy a mediální reklamu. To, o co nám jde, je změna zezdola. Můžeme tak dostat k volbám ty, kteří jsou zklamaní a k urnám už nechodí, protože ztratili naději. Občanská aktivita jejich sousedů jim může naději dodat.