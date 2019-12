České dráhy posílí předvánoční vlaky o 10 tisíc míst, více míst bude téměř ve všech expresech a rychlících jedoucích z Prahy. Vedle toho ve dvou dnech vypraví i mimořádný odpolední spoj z Prahy do Ostravy, informoval ve čtvrtek státní dopravce. Dopravu posílí i konkurenční dopravci.

České dráhy začali s posilováním vlaků už ve čtvrtek a budou v tom pokračovat až do pondělí. Tradičně je největší zájem o cestování z hlavního města na střední a severní Moravu. Právě ve směru z Prahy na Olomouc a Ostravu proto v pátek a v pondělí dopravce vypraví posilový vlak InterCity Ostravan s kapacitou přes 400 míst k sezení. Vlak v obou dnech odjede z Prahy v 15:36 a zastaví v Zábřehu na Moravě, v Olomouci a jízdu ukončí v Ostravě. Posíleny budou také další linky, například z Prahy do Plzně a Chebu, z Prahy přes Ústí nad Labem do Chebu nebo z Prahy do Českých Budějovic. Další vozy jsou zařazeny i do vlaků na Slovensko.

Vedle toho dráhy připraví přes 40 posilových vozů pro případné operativní navyšování kapacit. Ty budou soustředěny ve významných uzlech, jako je například Praha, Olomouc, Bohumín, Brno nebo Plzeň.

Vysokou vyprodanost vlakových i autobusových spojů hlásí i RegioJet. Největší zájem je o cestování na trase Praha-Ostravsko-Košice. "Zejména v pátek, v neděli a v pondělí spoje posilujeme," řekl mluvčí Aleš Ondrůj. Na většině odpoledních spojů z Prahy ve směru do Ostravy pojedou osmivozové soupravy, na nočním spoji Praha-Košice v současné době dopravce počítá s 13 vozy. "Nicméně zde je předpoklad, že do prodeje dáme ještě další místa," dodal Ondrůj. Cestujícím doporučil včasnou rezervaci i u spojů po svátcích a po Novém roce, které budou zřejmě také vyprodané. RegioJet vedle vlaků posiluje i kapacitu svých autobusových spojů.

Až o 30 procent posílí kapacitu autobusový dopravce FlixBus. Vyprodané jsou zejména spoje z Prahy na Moravu a Slovensko. "S předstihem jsme navýšili přepravní kapacity na našich vnitrostátních spojích pro období Vánoc, a to přibližně o deset procent, na mezinárodních linkách až o 30 procent. Mezi Prahou a Košicemi jsme na tento pátek a sobotu přidali do prodeje další posilové spoje, navyšujeme i přepravní kapacitu například do Salcburku," uvedla mluvčí FlixBusu Martina Čmielová.

Velmi vytížené jsou před svátky i vlaky a autobusy Leo Expressu. Stejná je situace i mezi svátky. V některých časech tak cestující už nemohou jízdenky sehnat.