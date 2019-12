Do Štědrého dne zbývaly čtyři dny a velkorysá mozaika šťastného horníka s dítětem u vchodu se už halila do tmy. Loni 20. prosince po páté hodině večer postihla černouhelný důl ČSM - Sever poblíž Stonavy na Karvinsku mimořádná tragédie. V hloubce skoro devět set metrů pod zemí přišlo při explozi a následném požáru o život třináct horníků - dvanáct Poláků a jeden Čech. Bylo to největší důlní neštěstí v Česku od roku 1990, kdy na Dole 1. máj v Karviné po výbuchu metanu zemřelo třicet havířů.