Když bylo podnikateli Janu Hájkovi dvaatřicet, myslel si, že za další tři roky půjde do důchodu. Tak dobře mu tehdy šlapala jeho firma Zážitky.cz, která lidem zprostředkovala stovky roztodivných prožitků, jakými jsou třeba skok padákem, wellness pobyt nebo kurz vaření. Když mu bylo pětatřicet, vlastnil společnost takřka před krachem, peněz měl stěží na vlastní obživu a ke všemu se mu rozpadl i osobní život. Dnes je mu dvaačtyřicet a z toho všeho se dokázal on i jeho společnost vzpamatovat. Byla to občas ale hodně bolestivá zkušenost.