Nedávno oslavil devadesáté narozeniny a popřát mu přišel i prezident Miloš Zeman, který mu sliboval: "Budeme se řídit tvými radami, budeme tě uctivě poslouchat." V rozhovoru pro Hospodářské noviny však někdejší ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr přiznává, že příležitostí říkat Zemanovi své názory už moc nemá. "Viděli jsme se po necelých dvou letech," popisuje s tím, že v dobách, kdy byl Zeman na Vysočině, se vídali každých čtrnáct dní. "Ale nikdy jsem se nikam nevtíral a necpal, respektuji, že dnes má kolem sebe Miloš jiné lidi," tvrdí.

Mluví také o plánech současného ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka nebo o sporu kolem privatizace mladoboleslavské Škodovky. Ukazuje smlouvu, která vypovídá o tom, že za jednou z nejúspěšnějších privatizací porevoluční historie Česka stál on. Zmíní se i o tom, proč nechtěl vidět seriál Černobyl či kterému obnovitelnému zdroji energie navzdory svojí přezdívce "atomový dědek" fandí.

Ministerstvo průmyslu a obchodu tvrdí, že Česko potřebuje postavit nové elektrárny, jinak po roce 2040 nebudeme mít kde brát elektřinu. Neříkáte si, že je čas oprášit vaše plány na výstavbu třetí jaderné elektrárny?

Pro výstavbu by hovořila řada věcí. Zvažovali jsme do budoucna postavit další jadernou elektrárnu třeba v severních Čechách nebo v Blahutovicích. Zaznívala námitka, že v severních Čechách může hrát roli seismika, ale dlouhodobé záznamy ukazují, že její vliv by byl tak nepatrný, že by na další jaderný zdroj vůbec neměla vliv. S uzavíráním uhelných dolů v severních Čechách totiž vznikne problém se zaměstnaností lidí. Zároveň je to region s velmi rozvinutou přenosovou soustavou, s chlazením by také nebyl problém, zkrátka plusů by bylo hodně.

A je to reálné, nebo to berete spíš jako takovou vizi do šuplíku?

V době, kdy jsem byl ministrem, to byla rezervní varianta stejně jako Blahutovice. Optimální by bylo postavit další dva bloky v Temelíně, který byl od samého počátku připravován pro čtyři bloky. Není ani problém je uchladit. Velmi reálné je také postavení dalšího bloku v Dukovanech, kde stejně jako v Temelíně to má podporu tamních obyvatel. Nežijí si tam totiž špatně. Ale už to není v mé kompetenci.

Potkáváte se s těmi, kteří tu kompetenci dnes mají?

Zrovna s novým místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu je kontakt intenzivnější než byl v minulých letech s jeho předchůdci. A myslím, že máme na velké množství věcí společný názor.

Takže by mohl postavit i třetí jadernou elektrárnu?

Plány má smělé, ale je otázka, co mu bude umožněno. Já se s jeho záměry ztotožňuji. Naopak máme tady ohromnou skupinu lidí, kterým říkám "permanentní potížisté" nebo rádoby "odborníky", kteří ke všemu zaujímají zasvěcené stanovisko. Když jsem ještě působil v průmyslu, vždycky jsme takovým lidem říkali, že jen co zavřou po skončení pracovní směny ústa, mají uklizené pracoviště. A bohužel, je jich stále hodně.