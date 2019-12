Dva české skialpinisty a tři turisty na sněžnicích v noci na sobotu zachránila rakouská horská služba ve Stubaiských Alpách. Po rozsáhlé pátrací akci je silně podchlazené převezla do nemocnice, informovala v sobotu s odvoláním na policii agentura APA.

Pětice turistů - čtyři ženy a jeden muž ve věku 20 až 25 let - ztratila po setmění orientaci a v důsledku vyčerpání nebyla schopna pokračovat. Jeden ze skupiny proto zavolal na tísňovou linku.

Práci záchranářů komplikovalo nepříznivé zimní počasí, vysoký stupeň lavinového nebezpečí a také skutečnost, že se skupina rozdělila na dvě části. Problémy způsobovaly i potíže s porozuměním a špatný signál pro mobilní telefony.

Tři osoby byly nalezeny v pátek pozdě večer. Zbylí dva turisté si na záchranu museli počkat až téměř do půlnoci, pracovníci horské služby je nalezli v nadmořské výšce kolem 2000 metrů. Do bezpečí se je podařilo dostat až po několika hodinách, následně byli převezeni do nemocnice v Hallu u Innsbrucku.