Pražský novoroční ohňostroj vyrazily ke Kongresovému centru sledovat tisíce lidí. Některé vlaky metra nezastavily na Vyšehradě, davy lidí šly pěšky ze stanice Pražské povstání. Piazzetta u Kongresového centra, odkud má být podle pořadatelů ze spolku Ohňostroj pro Prahu na ohňostroj vidět nejlépe, byla krátce před jeho začátkem zcela zaplněná.

Ohňostroj s názvem Praha božská se odpaluje z bastionu nad parkem Folimanka. Pořadatelé ho věnovali zesnulým v loňském roce, především zpěváku Karlu Gottovi. Na ohňostroj uspořádali veřejnou sbírku a zařadili ho do své kampaně Nebudu střílet, kterou vyzývají lidi, aby sami nepořádali divoké ohňostroje. Záštitu nad ním převzala Praha 2. U Kongresového centra je aparatura, která ohňostroj doprovází zvukovou kulisou.

Dopravní podnik na webu uvedl, že vlaky metra linky C ve směru Háje projíždějí stanici Vyšehrad kvůli jejímu zahlcení diváky ohňostroje.

Magistrát se letos v Praze rozhodl místo ohňostroje uspořádat videomapping na budovu Národního muzea na Václavském náměstí. O nahrazení klasického ohňostroje videomappingem rozhodl v srpnu a jako důvod uvedl negativní důsledky pyrotechniky především na zvířata.

Projekce na budovu Národního muzea má název My, Praha. Bude rozdělena do sedmi obrazů a měla by trvat deset minut. Lidé ji uvidí v 18:15, 19:15 a 20:15.