Vláda chce v budoucnu investovat podobně jako dosud hlavně do lidí, řekl ve svém středečním novoročním projevu premiér Andrej Babiš (ANO). Za klíčový označil nový stavební zákon, vyzdvihl budoucí přínosy digitalizace i důležitost práce na kyberbezpečnosti. Česko podle Babiše prožívá jedno z nejúspěšnějších a nejšťastnějších období své novodobé historie a sebevědomě se prezentuje i v zahraničních vztazích.

Vláda se rozhodla v době ekonomického růstu investovat do lidí a ti jí to vrací svou důvěrou a spotřebou, uvedl Babiš ve svém prvním novoročním projevu. Dodal, že i letos kabinet počítá s růstem důchodů a platů. "Plníme, co jsme vám slíbili a budeme v tom pokračovat," řekl. S odkazem na vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana dodal, že kabinet pracuje i na věcech, které republiku brzdí. Zeman za takové problémy označil pomalost soudních či stavebních řízení.

Premiér považuje za klíčový stavební zákon. "Příští rok to bude ve Sněmovně asi nejzásadnější téma. Musí to být společná dohoda všech stran. Jeden úřad. Jedno razítko. To je to hlavní zaklínadlo," uvedl. Zjednodušení podle něj Čechům přinese také digitalizace. "Velmi důležitá je kybernetická bezpečnost," dodal Babiš. Za prioritu označil i vymahatelnost práva, především problematiku exekucí a boj proti poskytovatelům nevýhodných půjček.

Babiš v úvodu vystoupení zdůraznil, že Česku se daří. "Naše země prožívá jedno z nejúspěšnějších a nejšťastnějších období své novodobé historie," uvedl. Vyplývá to podle něj z říjnového zlepšení ratingu země agenturou Moody's, ale i žebříčků kvality života či přehlednosti a stability daňového systému.

Země se podle Babiše nemusí bát možného zpomalení světové ekonomiky. "Čeká nás skvělé období. Jsme Česká republika, země pro budoucnost! Za naší vlády se nikdy nebude opakovat děsivá situace z roku 2009, kdy vláda právě v době ekonomického ochlazení zaškrtila veřejné rozpočty, vzala lidem peníze, a tím ekonomické problémy ještě umocnila a neúměrně prodloužila," uvedl.

Zmínil i investiční plán, který kabinet představil v polovině prosince. Celkem 20 tisíc projektů za osm bilionů korun podle Babiše shrnuje potenciál na příštích 30 let. "Představte si, že bych byl Harry Potter, měl kouzelnou hůlku a proměnil ty projekty hned teď ve skutečnost. Stali bychom se okamžitě druhým Švýcarskem," uvedl.

Související 26. 12. 2019 Zeman ve vánočním poselství zpochybnil vliv lidí na klimatické změny a kritizoval pomalé soudy 26. 12. 2019 Video uvnitř S tradičním vánočním poselstvím se k občanům obrací na druhý vánoční svátek ze zámku v Lánech prezident Miloš Zeman. Českou republiku podle...

Na ministry plánuje Babiš naléhat, aby s plánem aktivně pracovali a realizovali ho. Lidi vyzval, aby na e-mail narodnikonzultace@vlada.cz posílali své tipy, co v plánu chybí. Zdůraznil důležitost investic do dopravy, vybavení nemocnic, vzdělání, sportu, armády či kultury.

Velkým tématem je i klimatická změna, dodal Babiš. "Výrazně snižujeme emise skleníkových plynů. Investujeme do obnovitelných zdrojů. A připravujeme se na konec doby uhelné," uvedl. Hlavní je podle něj boj se suchem. "A ať se to našim jižním sousedům líbí nebo ne, musíme investovat do energetické bezpečnosti, to znamená do jaderné energie. Jinak nesplníme klimatické cíle. Jsem rád, že jsme v Bruselu jádro prosadili jako čistý zdroj," dodal premiér.