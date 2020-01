Jeden z pěti českých gripenů vracejících se ve čtvrtek z pobaltské mise na estonské základně Ämari má závadu. Přišlo se na ni při plánovaném doplnění paliva na letišti Šiauliai v Litvě. O jakou poruchu jde a kdy se stíhačka vrátí, se nyní zjišťuje, řekl novinářům velitel čáslavské základny Petr Tománek.

"Odstartoval z Ämari, přistál v Šiauliai, kde bylo plánováno doplnění paliva. Bohužel je tam technická závada. Teď řešíme, jak vážná ta závada je," uvedl Tománek.

Na letišti v Čáslavi ve čtvrtek odpoledne přistály tři stíhačky, čtvrtá má přiletět v podvečer, protože se účastnila slavnostního ceremoniálu po ukončení mise v Ämari. Čeští piloti s letouny JAS-39 Gripen působili na základně Ämari od začátku září.

Kdy se vrátí pátý stroj z Litvy, není zatím jasné. Určitou dobu potrvá stažení a analýza dat. "My jsme na tohle zvyklí, máme své procedury a máme i domluvenou možnost, že by ten letoun zůstal na letišti Šiauliai a připravila by se technická pomoc," dodal velitel. Stíhačka podle něj nepřistávala nouzově, šlo o standardní přelet na letiště a závada se objevila při doplnění paliva. Podle Tománka byla pobaltská mise úspěšná. Čeští stíhači absolvovali 13 ostrých vzletů, což je podle velitele standardní číslo. "Nebylo to rozložené rovnoměrně. Měli jsme období, kdy vzletů bylo víc, a naopak jsme měli období, kdy byla situace klidnější a mohli jsme se věnovat vlastnímu výcviku," řekl novinářům jeden z pilotů.

Čeští piloti s letouny JAS-39 Gripen působili na základně Ämari od začátku září. Nebe nad Litvou, Lotyšskem a Estonskem střežili v rámci aliančního systému protivzdušné a protiraketové obrany.

Čeští stíhači startovali například k letadlům, která nesplňovala podmínky pro let nad mezinárodními vodami či nepoužívala identifikační kódy. Piloti gripenů je museli identifikovat. "Nemusí mít vždycky zapnutý odpovídač nebo nemají podaný letový plán, případně třeba nenaladí správnou frekvenci nebo se nespojí se správným řídicím stanovištěm," uvedl pilot.

Každý takový úkol podle něj čeští stíhači úspěšně zvládli, při kontaktu s jinými letouny se neobjevil žádný problém. "Věděli jsme o sobě, kolikrát byly vidět i fotoaparáty z okének," dodal pilot. Podle Tománka je účelem podobných zásahů bezpečnost civilního prostoru. Ve vzduchu čeští piloti strávili také stovky hodin při cvičných letech.

Do Česka se ve čtvrtek mají vracet gripeny a první část personálu. Druhá polovina jednotky přiletí za týden. České vojáky vystřídají na estonské základně příslušníci polských vzdušných sil s letouny F-16. Pro české letectvo byla estonská mise šestým střežením spojeneckého vzdušného prostoru. Kromě Pobaltí třikrát čeští stíhači působili na Islandu.